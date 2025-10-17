VÍDEO: Empresário é executado a tiros em loja de carros no RN; policial à paisana reage e mata criminoso
Três pessoas morrem em troca de tiros no Alto Oeste potiguar Um atentado a tiros deixou três pessoas mortas em uma loja de veículos na cidade de São Miguel, no Alto Oeste potiguar, no fim da tarde de quinta-feira (16). Os mortos são um empresário dono do estabelecimento, um dos criminosos que foi ao local para executá-lo, e um jovem de 19 anos que estava em um carro parado na frente da concessionária. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Os mortos no crime são: Isomar Cesário Soares, de 51 anos, empresário apontado pela polícia como alvo do crime, foi alvejado por vários disparos, chegou a ser socorrido ao hospital da cidade, mas não resistiu. Um dos executores de Isomar, ainda não identificado pela polícia, baleado por um policial que presenciou o crime. Miquéias Oliveira de Carvalho, 19 anos, jovem aprendiz de uma empresa de telecomunicações que foi atingido por bala perdida. Crime aconteceu em loja de carros em São Miguel, no Alto Oeste potiguar Reprodução O crime foi registrado por câmeras de segurança instaladas no local (veja acima). Um dos vídeos mostra dois homens chegando a uma concessionária de veículos em uma motocicleta. O passageiro desce armado e caminha em direção ao empresário dono da concessionária, que estava sentado em uma mesa e correu ao perceber a arma. O piloto também saca uma arma e os criminosos atiram contra o empresário. Empresário Isomar Cesário Soares, de 51 anos, foi morto a tiros em São Miguel, RN Redes sociais Durante o ataque, um homem de camiseta vermelha, que estava sentado na mesma mesa que Isomar, se levanta, corre para entre os carros, saca uma arma e atira contra um dos criminosos, que morreu no local. Segundo a polícia, esse atirador era um policial militar à paisana. Outro vídeo mostra o momento em que o jovem Miquéias, que estava em um carro preto do lado de fora da concessionária, sai do veículo correndo e cai em uma calçada. Ele morreu ainda no local. Segundo a polícia, o rapaz foi atingido por uma bala perdida. Após o tiroteio o outro criminoso voltou para dentro da concessionária, subiu na moto e fugiu do local. Miquéias Oliveira de Carvalho, de 19 anos, foi atingido por bala perdida durante atentado em São Miguel, RN Reprodução/Redes sociais Investigação O caso é investigado pela Delegacia da Polícia Civil de São Miguel, que trata o caso como execução. "Até o momento não se sabe a motivação do crime, já que o empresário era bem quisto na cidade, mas os criminosos vieram para executar ele” afirmou o delegado Jonaildo Cândido. Uma das armas, uma pistola .40, foi apreendida pela polícia. Policiais também realizaram diligências na região, mas nenhum suspeito foi preso. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
