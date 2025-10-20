Vídeo mostra máquina que fará testes sobre presença de metanol em bebidas vendidas no RN; entenda iniciativa
Equipamento da UFRN vai realizar testes para identificar metanol em bebidas vendidas no RN Um vídeo mostra o funcionamento de um equipamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que vai analisar bebidas destiladas vendidas no estado para identificar possíveis casos de contaminação por metanol. O uso da máquina do Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes da UFRN, o mesmo utilizado em pesquisas de monitoramento de combustíveis, foi garantido em uma parceria assinada nesta segunda-feira (20) pela universidade e a Federação do Comércio de Bens, Serviços (Fecomércio/RN). O acordo de cooperação técnica para realizar testes de detecção de metanol em bebidas vendidas em supermercados, atacados e distribuidoras do estado. Segundo as instituições, o objetivo é garantir mais segurança para os consumidores e também para os empresários do setor, diante das recentes apreensões e casos de intoxicação por bebidas adulteradas em outras regiões do país. Equipamento identifica presença e quantidade de metanol em bebidas Reprodução Como funciona análise De acordo com o coordenador do laboratório da UFRN, Valter Fernandes, as análises serão feitas com uma técnica chamada cromatografia a gas com detector de ionização de chama, reconhecida como "padrão ouro" na detecção de metanol. De acordo com ele, o laboratório é capaz de não apenas identificar a presença de metanol, mas também quantificar a concentração da substância na bebida. "A bebida vai ser colocada em um frasco, será lacrada. Um robozinho pega esse frasco e coloca em um sistema de aquecimento. Isso vai ser aquecido a uma temperatura suficiente para que o metanol seja extraído da bebida - o ponto de ebulição de 64,7 °C. Todo metanol é retirado, uma seringa com outro robô vem, faz a coleta desse metanol, injeta no equipamento e ele faz a quantificação do metanol", explicou o coordenador. Segundo ele, a cromatografia é capaz de separar até 400 substâncias diferentes de uma única amostra, o que permite detectar mesmo pequenas quantidades de metanol. Acordo entre UFRN e Fecomércio permitirá testagem de bebidas vendidas no RN Pedro Trindade/Inter TV Cabugi Teste é "cego" e resultado sai em até cinco dias O reitor da UFRN, José Daniel Diniz Melo, destacou que as análises serão realizadas de forma "cega", ou seja, sem que o laboratório saiba qual marca ou tipo de bebida está sendo testado. "As amostras serão coletadas pela Fecomércio, codificadas e entregues ao laboratório. O resultado será dado à Fecomércio, que fará a divulgação do resultado. Nós temos um prazo de até cinco dias, no termo que assinamos, mas esperamos concluir cada teste em um ou dois dias", explicou. Empresas precisam aderir a programa de testes O presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, informou que as coletas começam já nesta semana, com o objetivo de monitorar bebidas vendidas em supermercados, atacadistas e distribuidoras do estado. "A Fecomércio vai coletar as amostras, levar para a universidade e, depois do teste, devolver os produtos aos estabelecimentos. Montamos uma equipe de campo e o formulário de adesão estará disponível no site da Federação", disse. As empresas que aderirem pagarão uma taxa de aproximadamente R$ 200 pelas análises. Segundo Queiroz, a iniciativa busca dar tranquilidade tanto ao consumidor quanto aos empresários, que terão seus produtos certificados. Vendas seguem estáveis no RN Apesar das notícias sobre casos de bebidas adulteradas em outros estados, representantes do comércio potiguar afirmam que não houve queda nas vendas nos supermercados potiguares. De acordo com Geraldo Paiva, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, o consumo até aumentou. "As vendas de destilados cresceram entre 10% e 12% nos supermercados. Acredito que o consumidor se sente mais seguro de comprar no supermercado e fazer os seus drinks em casa", afirmou. O presidente do Sindicato do Comércio Atacadista do RN, Elias Azevedo, destacou que a medida deve ajudar a manter a confiança do mercado. "A iniciativa do selo de bebida segura é muito boa e tem sido acatada por todos", disse. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/20/video-mostra-maquina-que-fara-testes-sobre-presenca-de-metanol-em-bebidas-vendidas-no-rn-entenda-iniciativa.ghtml