Homem é preso suspeito de matar o próprio irmão asfixiado na Grande Natal
Crime aconteceu em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal Alerta São Gonçalo/Cedida Um homem foi preso em flagrante suspeito de matar o próprio irmão asfixiado durante uma briga, na noite deste domingo (19) em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. A vítima foi identificada como José Augusto da Silva, de 35 anos. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 21h por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que tinha sido chamada para socorrer a vítima, mas constatou o óbito. Segundo informações repassadas à polícia, os dois irmãos entraram em luta corporal e, durante o confronto, José Augusto caiu ao chão e perdeu a consciência. Quais as diferenças entre o homicídio culposo e doloso? O suspeito foi encontrado pouco tempo depois em um bar nas proximidades. Aos policiais, ele confessou ter asfixiado o irmão durante a briga, que teria sido motivada por desentendimentos familiares. O homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Plantão, onde foi autuado e apresentado à autoridade policial. O corpo de José Augusto foi recolhido pela equipe da Polícia Científica para passar por exames periciais. O caso será investigado pela Polícia Civil. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/20/assassinato-irmao.ghtml