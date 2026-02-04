Instabilidade de energia gera prejuízos a moradores de Nova Parnamirim





Moradores do bairro Nova Parnamirim principalmente de condomínios na região da Avenida Ayrton Senna, têm enfrentado uma rotina de insegurança energética marcada não apenas por interrupções momentâneas no fornecimento, mas principalmente por severas oscilações de tensão na rede elétrica. O cenário, agravado em horários de pico e períodos chuvosos, expõe residências e condomínios a fenômenos técnicos conhecidos como subtensão e sobretensão, que ocorrem quando a voltagem entregue flutua drasticamente para baixo ou para cima dos limites regulamentares, comprometendo a vida útil de eletrodomésticos e eletrônicos sensíveis. Para ter uma idéia, em 2025 muitos moradores relataram que essas oscilações foram constantes. No fim do ano, por exemplo, desde outubro os consumidores vem reclamando que a situação está cada vez mais insustentável.

O maior risco de danos materiais, no entanto, concentra-se no momento do restabelecimento do serviço, quando frequentemente ocorrem surtos elétricos (ou transientes). Esses picos de alta energia, gerados pela manobra de religamento da rede de distribuição, percorrem a fiação e atingem os equipamentos conectados às tomadas com uma carga muito superior à suportada pelos componentes internos, resultando na queima imediata de placas de circuito, compressores de refrigeração e fontes de alimentação. Essa instabilidade técnica tem transformado a simples volta da luz em um momento de prejuízo financeiro para os consumidores da região.

Diante desse cenário, é fundamental que os consumidores exerçam seu direito ao ressarcimento, conforme estipulado pela Resolução Normativa nº 1.000 da ANEEL. A legislação determina que a concessionária de energia é responsável pelos danos causados por falhas no serviço, bastando ao cliente registrar a solicitação e demonstrar o nexo causal entre a perturbação na rede elétrica e a avaria do aparelho. Para garantir a indenização, orienta-se que o morador não efetue o reparo do bem antes da vistoria técnica da empresa ou da autorização formal, respeitando os prazos legais do processo administrativo.





Ventiladores, Ar-Condicionados, Televisores, computadores, entre outros equipamentos estão sujeitos a essas "queimas". Nos últimos anos, o aumento dos equipamentos solares nas residências trouxe uma preocupação a mais, eles sofrem, igualmente as variações de energia podendo queimar.

Muitos consumidores não conhecem os seus direitos nem os mecanismos de compensação, por esse motivo acabam sofrendo e arcando com os danos, sozinhos.