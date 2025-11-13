Operação do INSS contra descontos ilegais tem dinheiro e armas apreendidos A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) cumpriram sete mandados no RIo Grande do Norte, nesta quinta-feira (13), dentro de uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de descontos não autorizados em aposentados e pensionistas do INSS. A Inter TV Cabugi apurou que um dos mandados foi cumprido na casa de Gustavo Negreiros, tesoureiro da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), em um condomínio de luxo localizado em Parnamirim, na Grande Natal. Pelo menos um veículo foi apreendido no local. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Além do Rio Grande do Norte, há alvos nos estados do Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal. Quem é Abraão Lincoln, presidente de confederação de pescadores preso pela CPMI do INSS Ao todo, foram cumpridos mais de 60 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão preventiva, além de medidas cautelares diversas da prisão. Um dos presos é o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto. São investigados os crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação e dilapidação patrimonial. O presidente da CBPA, o potiguar Abraão Lincoln, foi preso no dia 3 de novembro após prestar depoimento na CPMI que investiga os descontos no INSS, mas foi solto após pagar fiança. Polícia Federal cumpre mandado dentro da Operação Sem Desconto no RN Polícia Federal/Cedida Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/11/13/nova-fase-operacao-sem-desconto-inss-mandados-rn.ghtml
PF cumpre 7 mandados no RN em nova fase de operação contra descontos ilegais em aposentadorias do INSS