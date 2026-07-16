Natal Capital da Educação reúne mais de 70 horas de programação gratuita antes da ExpoEduc 2026









Com uma programação estimada em mais de 70 horas de atividades gratuitas, o movimento Natal Capital da Educação transformará diferentes espaços da capital potiguar em ambientes de aprendizagem entre os dias 16 e 25 de julho. Serão realizadas palestras, oficinas, workshops e capacitações, promovidas por instituições públicas e privadas, reforçando o compromisso de Natal com uma educação inovadora, colaborativa e conectada aos desafios do presente e do futuro.

Ao longo dos dias de atividades, diferentes espaços da capital receberão atividades que abordam temas atuais como inovação, inteligência artificial, inclusão, saúde mental, desenvolvimento infantil, ética, compliance e formação continuada de professores. “A proposta, do NCE é estimular o compartilhamento de experiências de quem faz a educação na prática”, explica Bruno Félix, diretor da ONG Natal Capital da Educação.

O NCE contará ainda com uma programação de formações online disponibilizadas por meio de parceria com a Controladoria Geral da União (CGU). O acesso à plataforma de educação virtual se dá pelo link a seguir: https://www.gov.br/cgu/pt-br/ educacao-cidada.

A programação começa no dia 16 de julho, com a palestra “Educação que conecta: inovação e personalização para formar protagonistas do futuro”. Nos dias seguintes, instituições como UNI-RN, Senac/RN, CDL Educação, CREA/RN e Unifacex promovem atividades presenciais e online, além de ações realizadas na Árvore de Mirassol, consolidando uma programação diversificada e acessível para diferentes públicos.

Com atividades distribuídas em vários pontos da cidade, o movimento reforça o propósito de transformar Natal em uma referência nacional na promoção da educação, envolvendo diferentes setores da sociedade em uma construção coletiva que vai muito além da sala de aula.

Programação do Natal Capital da Educação:

16 de julho (quinta-feira)

- 08h30 – Palestra Educação que conecta: inovação e personalização para formar protagonistas do futuro (Coopedu e Colégio Monte) – Colégio Monte.

17 de julho (sexta-feira)

- 09h – Oficina Inteligência Artificial na Educação Básica (UNI/RN) – Online.

- 08h30 – Networking (Senac/RN) – Casa do Comércio.

- 09h – Palestra A geração da urgência (Senac/RN).

- 10h – Palestra Conectar para incluir (Senac/RN).

- 18h – Workshop Introdução ao Manejo de Comportamentos Interferentes no TEA (Criative Formações).

18 de julho (sábado)

- 08h às 12h – Capacitação para Auxiliares de Sala (CDL Educação).

- 13h30 às 17h30 – Inclusão na Prática para Professores (CDL Educação). Local: Ferreira Costa.

20 e 21 de julho

- Programação presencial na Árvore de Mirassol, com atividades da Prefeitura de Natal e instituições parceiras, além de palestras online sobre saúde mental, NR-1, gestão, estratégia, ética e compliance.

22 de julho (quarta-feira)

- 14h – Palestra NR-1 na prática (CREA-RN).

- 18h – Workshop Da ideia à prática: Inteligência Artificial como parceira do professor (Unifacex).