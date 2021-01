Jovens de 63 cidades brasileiras se unem para levar educação política a suas comunidades

Imagem: Divulgação | Pixabay

Financiamento coletivo tem como objetivo expandir iniciativa do Politize! que democratiza acesso ao conhecimento político e forma novas lideranças cidadãs





Cento e oitenta jovens de 63 cidades se uniram para lançar uma campanha de financiamento coletivo que pretende democratizar o acesso ao conhecimento político e formar novas lideranças cidadãs em todo o Brasil. Eles fazem parte das Embaixadas Politize!, iniciativa do Politize! – organização da sociedade civil sem fins lucrativos voltada à educação política cujos próprios integrantes têm, em média, entre 18 e 30 anos – que promove a formação de lideranças cidadãs nos municípios brasileiros.





A proposta é possibilitar a realização das atividades das Embaixadas nessas 63 cidades, espalhadas por 20 estados brasileiros, em 2021 – oferecendo base teórica e ferramentas práticas para jovens que desejam atuar como agentes da transformação em suas comunidades.





As Embaixadas Politize! são núcleos do programa Embaixadores Politize!, que tem como base quatro competências: Conhecimento Político, Diálogo Plural, Empatia Cidadã e Protagonismo Comunitário. “Quando falamos em desenvolver lideranças não estamos nos restringindo àquelas pessoas que pretendem seguir carreira política, eleitoral, mas a todas que desejam ter uma atuação pública, seja ela qual for, para fazer de suas comunidades, e, por que não, do Brasil um lugar mais justo e democrático”, explica Vinicius Zunino, coordenador do Programa Embaixadores Politize!.





Em 2020, as Embaixadas Politize! estiveram presentes em 25 municípios brasileiros de 16 estados. Foram formadas 375 lideranças cidadãs, que criaram 32 propostas de políticas públicas para os principais problemas de suas comunidades e levaram atividades de educação política a quase 20 mil pessoas. Com o financiamento coletivo, a meta é expandir o projeto a cidades onde vivem mais de 53 milhões de brasileiros e formar mais de 700 lideranças.





A campanha conta com três metas. A primeira, de R$ 48 mil, garante que 60 Embaixadas Politize! realizem a formação de jovens que possam contribuir na solução dos problemas públicos de suas cidades. A segunda, de R$ 100 mil, possibilita a manutenção das Embaixadas por mais um ano – com auxílio financeiro para capacitações e treinamentos presenciais exclusivos. Já a terceira, de R$ 150 mil, complementa as anteriores ao tornar a formação mais inclusiva, provendo auxílios transporte e internet a 150 participantes de baixa renda.





As faixas de doação variam entre R$ 25 e R$ 10.000, com diferentes recompensas. Todos os detalhes sobre as doações estão disponíveis no link https://doe.politize.com.br/embaixadas





Sobre o Politize!





O Politize! é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos (OSC) com a missão de formar uma geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia, levando educação política a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Atua dentro e fora da internet, sempre com muito respeito pela pluralidade de ideias, crenças e posições, por meio da produção de conteúdo e campanhas de comunicação, levando conteúdos de cidadania para as escolas públicas do país e formando lideranças cidadãs.