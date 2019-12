Acidente aconteceu na tarde deste sábado (14) entre Caicó e Serra Negra do Norte, no Oeste do estado.





Casal morre após ser atingido por caminhão na BR-427, no interior do RN — Foto: Reprodução/Inter TV Cabugi





Um casal morreu em um acidente na BR-427, entre Caicó e Serra Negra do Norte, no Oeste potiguar, na tarde deste sábado (14). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles viajavam em uma moto para São Fernando, no interior do RN, quando foram atingidos por um caminhão.





Segundo a PRF, o motorista do caminhão disse que invadiu a contramão porque uma caminhonete que vinha no sentido contrário forçou uma ultrapassagem. De acordo com a assessoria de comunicação da corporação, o condutor desviou do veículo e bateu de frente com a moto em que o casal estava.





Ainda de acordo com a comunicação da Polícia Rodoviária Federal, após a colisão, o caminhão desceu um barranco e foi parar perto da tubulação de uma adutora; a moto envolvida no acidente pegou fogo. Segundo a PRF, o casal morreu na hora.









Após acidente, caminhão desceu barranco e parou próximo a tubulação de adutora, na BR-427 — Foto: Reprodução/Inter TV Cabugi