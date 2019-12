Blitz da Operação Lei Seca autua 36 motoristas que recusaram fazer teste do bafômetro em Natal

Barreira foi montada na noite deste sábado (14) no bairro Candelária, na Zona Sul da capital potiguar.









Blitz da Operação Lei Seca em Natal, na noite deste sábado (14), autuou 36 motoristas que se recusaram a fazer o teste do bafômetro — Foto: Divulgação/PMRN





Uma Blitz da Operação Lei Seca autuou 36 motoristas que se recusaram a fazer o teste do bafômetro na noite deste sábado (14). A barreira foi montada no cruzamento das ruas Raimundo Chaves e São José em Candelária, Zona Sul de Natal.





De acordo com Capitão Isaac Paiva, coordenador da Operação Lei Seca no Rio Grande do Norte, o objetivo foi abordar e fiscalizar os condutores que saíam do Carnatal, que acontece até este domingo (15), na Arena das Dunas. Segundo o Capitão, a terceira noite da festa é a data em que mais pessoas são flagradas dirigindo depois de beber.





O coordenador informou que não houve prisões, quatro carros foram removidos e outros 12 motoristas foram autuados por outras infrações. De acordo com Capitão Isaac, foram abordados 768 veículos durante a blitz.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) autuou 22 motoristas por embriaguez ao volante entre a noite deste sábado e a manhã deste domingo. Segundo a corporação, 783 motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro nas rodovias federais do estado.





por G1