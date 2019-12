Quatro homens são presos por violência contra a mulher na Grande Natal

Casos aconteceram neste sábado (14) em Natal, São Gonçalo do Amarante e Ceará-Mirim.









Quatro homens foram presos por violência contra a mulher neste sábado, em Natal e duas cidades da região metropolitana — Foto: Doidam10/Freepik





Quatro homens foram presos na Grande Natal neste sábado (14) por violência contra a mulher, segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Dois casos aconteceram na Zona Sul da capital potiguar, um em Ceará-Mirim e outro em São Gonçalo do Amarante.





Segundo a Polícia Civil, um homem alcoolizado agrediu a esposa, em Nova Descoberta, Zona Sul de Natal. De acordo com a Polícia, a enteada do agressor chamou a polícia e ele foi preso.





Ainda segundo a corporação, um caso semelhante aconteceu em Candelária, também na Zona Sul da capital potiguar. Policiais informaram que o suspeito já tinha sido denunciado em 2018 pela vítima.





Em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal, um homem foi preso após agredir fisicamente a esposa com uma faca. Durante depoimento, ele disse que já responde por outros crimes.





A Polícia Civil também relatou a prisão de um homem que é suspeito de ter estuprado uma garota de programa em Ceará-Mim, também na Grande Natal.