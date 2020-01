Brasil e Itália farão reedição da Copa de 94 em Fortaleza

Está próximo o jogo de reedição da histórica final da copa do mundo de 1994. A partida acontecerá dia 09 de janeiro de 2020 no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A CBF fez o anúncio oficial no ultimo sábado dia 04/01, e contará com jogadores de peso que foram marcantes em ambas as seleções.





Do lado brasileiro o time estará praticamente completo. Jogará Taffarel, Gilmar, Cafu, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Ricardo Rocha, Ronaldão, Branco, Mauro Silva, Dunga, Mazinho, Bebeto, Zinho, Paulo Sérgio e Viola. O comando será do técnico Carlos Alberto Parreira. O único que além dos citados acima estava presente na conquista do famoso Tetra, porém não fará parte dessa equipe é o Romário. O Ex-jogador é atualmente senador e costumar fazer críticas frequentes a CBF. Portanto, não estará presente nesse reencontro histórico.





Do lado Italiano estão confirmados para a noite de quinta, Zola, Albertini, Baresi, Apolloni, Benarrivo, Berti, Costacurta, Casiranghi, Evani, Mussi, Massaro e Tassotti. O comando técnico será do treinador Arrigo Sacchi. Além desses craques que estiveram presentes da copa de 94, outros nomes de craques que participaram de outras copas estão listados. São eles: Braglia, Vierchowod, Schillati, Eranio, Rossi e Panucci. O grande nome daquele time vice-campeão nos Estados Unidos, Roberto Baggio, não estará presente.





Relembrando aquela decisão, o Brasil empatou em 0 a 0 com a Itália no tempo regular. A vitória foi conquistada nas emocionantes cobranças de pênaltis, onde o time brasileiro levou a melhor por 3 a 2 levantando assim o título de campeão do mundo pela quarta vez.





No dia 08 de janeiro, quarta feira, véspera da partida, será realizado um treino de reconhecimento do gramado do Estádio Presidente Vargas e, em seguida, será concedida uma coletiva de imprensa que contará com a participação dos treinadores e dos capitães das equipes de Brasil e Itália. Ao final será promovido um jantar de confraternização entre os jogadores.





O jogo está marcado para o dia 09 de janeiro de 2020, às 21:30 (horário de Brasília) no Estádio Presidente Vargas, Fortaleza-CE. O valor do ingresso está custando R$20,00 a inteira e R$10,00 a meia entrada.





O duelo será em comemoração aos 25 anos do tetra e marca o retorno das atividades do másters do Brasil.





A final da copa do mundo de 1994 aconteceu no dia 17 de julho de 1994 no estádio do Rose Bowl e levou um público de aproximadamente 100 mil pessoas a cidade de Pasadena nos Estados Unidos. Tanto o Brasil quanto a Itália estavam em busca da conquista do Tetracampeonato Mundial e o Brasil ainda tinha o fator de não conquistar nenhum título mundial há 24 anos. Além de tudo isso havia o fato de que ambas as equipes já haviam conquistado o tricampeonato, então levar o tetra para sua nação significava também ser o “campeão do século”.





Após o jogo terminar em 0 a 0 no tempo regular, foram mais 30 minutos de sol forte e a prorrogação também terminava com o placar igualado em 0 a 0 trazendo um clima de tensão para a decisão dos pênaltis. Foram 9 cobranças, sendo 3 desperdiçadas pela Itália e o Brasil vencia o campeonato por 3 a 2 se tornando Tetracampeão do mundo.