Partage Norte Shopping promove primeiro Mega Saldão do ano

O Partage Norte Shopping promove a primeira liquidação do ano nos dias 03, 04 e 05 de janeiro. O Mega Saldão é uma oportunidade para quem não conseguiu comprar os itens desejados no fim do ano, com descontos especiais de até 70%. Dentre eles, vestuário, acessórios, eletrônicos e outros artigos com preços irresistíveis.





O Mega Saldão é uma campanha institucional, na qual todos os shoppings do Grupo Partage participam – Partage Norte Shopping Natal, Partage Shopping Betim, Partage Shopping Mossoró, Partage Shopping Campina Grande, Partage Shopping São Gonçalo, Partage Shopping Rio Grande e Partage Shopping Parauapebas.





Horário especial





Na sexta-feira (03), o empreendimento funcionará em horário diferenciado, iniciando as atividades às 06h, com a "Liquida Fantástica", realizada pela Magazine Luiza. O funcionamento das operações será facultativo até às 10h.





Serviço:

Mega Saldão PNSN

Data: 03 a 05 de janeiro de 2019;

Endereço: Avenida Doutor João Medeiros Filho, 2395 – Potengi;

Telefone : (84) 3674-8200 | 98189.8899 (WhatsApp)