Eles vivem numa casa de repouso e lançaram seu primeiro álbum de música

Alan R. Tripp começou a escrever poemas quando completou 100 anos, e seus escritos eram sobre como ele via a vida, como era envelhecer, perdendo amigos, entre outras coisas. Isso chamou muita atenção de seu parceiro de residência, que também morava na comunidade de aposentados da Pensilvânia, Marvin Weisbord. A dupla teve a idéia de colocar música em todos esses poemas e isso gerou a idéia de fazer um álbum de música.









Depois de alguns meses, os amigos já estavam ouvindo sua própria música, o que os levou a enfrentar um novo projeto em suas vidas.





"Fiquei muito feliz, ele estava feliz", disse Weisbord. "A próxima coisa que ele sabe é que eu tenho outro poema em minha mesa e dois anos depois lançamos nosso álbum de oito músicas chamado 'Senior Song Book' '".





O álbum foi lançado em 15 de novembro e está disponível para compra on-line ou em CD, e contém letras modernas com melodias que lembram Cole Porter ou Irving Berlin: `` A ótima música dos anos 40, 50, 60, mas o as palavras olham para 2020 '', disse Tripp.









Tripp, 102 anos, é letrista e produtor, enquanto Weisbord, de 88 anos, coloca música nos poemas, organiza a banda de jazz e toca piano em todas as músicas do álbum, o que gerou uma grande expectativa entre os amantes da música. .









Apesar do talento notável que eles provaram ter, Tripp recebeu publicidade e Weisbord, um ex-consultor, não tinha idéia de como produzir ou escrever música. "Nunca me diverti tanto na vida e nunca esperei fazer isso na velhice", disseram Weisbord e Tripp, com humor. "Ele não sabe nada sobre a velhice".





As oito músicas que compõem o álbum falam sobre a felicidade do verdadeiro amor recíproco, mas também sobre as rupturas e a necessidade de auto-reflexão.





source https://www.diariopotiguar.com/2020/01/eles-vivem-numa-casa-de-repouso-e.html