Pajuçara e Lagoa Azul terão parada no abastecimento de água, entenda

Pajuçara e Lagoa Azul, na Zona Norte de Natal, terão uma parada no abastecimento de água nesta quarta-feira (29), com duração de seis horas. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte vai suspender o funcionamento da Estação Elevatória Zona 16, para realizar uma vistoria com a finalidade de, no futuro, fazer as adequações necessárias para atender às exigências do mercado livre de energia.









Este ano, a Caern estará migrando do Ambiente de Contratação Regulado para o Ambiente de Contratação Livre de Energia, e tem que fazer algumas adequações. A previsão de restabelecimento é em até 48h após a religação.





Da Redação

source https://www.diariopotiguar.com/2020/01/pajucara-e-lagoa-azul-terao-parada-no.html