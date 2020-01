Quadrilha explode lotéria e agência dos Correios no interior do estado

Caso aconteceu na madrugada deste domingo (26) em Pedra Grande, no Litoral Norte, segundo a Polícia Militar. Mais de 10 criminosos teriam participado da ação.





Uma quadrilha com mais de 10 homens fortemente armados invadiu o município de Pedra Grande, no Litoral Norte potiguar, e atacou com explosivos a agência dos Correios e a casa lotérica da cidade, na madrugada deste domingo (26). Antes da fuga, os criminosos aterrorizaram a população disparando mais de 100 tiros, segundo a polícia.





O caso aconteceu por volta de 2h40, segundo a Polícia Militar. Os criminosos chegaram ao local em três carros, sendo um modelo Saveiro, outro HB20 e um terceiro que não foi reconhecido pelas testemunhas.





Eles usaram explosivos para acessar as duas agências, que ficam no centro do município, mas não se sabe se conseguiram levar dinheiro.





De acordo com policiais do pelotão de Touros, que foram acionados para ajudar nas buscas aos suspeitos, pacotes, possivelmente com encomendas, foram levados da agência dos Correios.





Antes da fuga, os criminosos atiraram mais de 100 vezes, atingindo principalmente prédios de órgãos públicos. Ninguém ficou ferido.





De acordo com o IBGE, Pedra Grande tem uma população estimada de 3,5 mil habitantes, sendo que 55% da população vive com até meio salário mínimo. O município fica localizado no Litoral Norte potiguar, entre São Miguel do Gostoso e São Bento do Norte.





