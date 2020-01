Volvo Cars Brasil apresenta crescimento de 15,8% em 2019

Em um ano positivo para o mercado automotivo, a Volvo Cars Brasil termina 2019 com 7.916 unidades comercializadas em território nacional, sendo dezembro o mês mais forte da história da marca no país, com 980 emplacamentos. O número representa um crescimento de 15,8% em relação ao ano anterior e coloca a fabricante sueca como a marca com maior alta entre as cinco primeiras do segmento premium.





A empresa atingiu 15,2% de participação do segmento, conquistando a liderança em algumas das principais categorias. Entre os SUV's, a XC60 é a mais vendida, tendo alcançado 27,4% de share e o modelo de 7 lugares, a XC90, também na liderança, acumulou 20% da fatia.





Outros números são, ainda, razão de comemoração para a Volvo. A marca, pioneira no movimento da eletrificação no país, lidera na categoria de eletrificados plug-in hybrid, com 34,1% do mercado e 1.166 carros emplacados, sendo somente a XC60 responsável por 823 unidades.





Sob o novo objetivo da empresa de oferecer aos clientes a melhor experiência em mobilidade segura, sustentável e pessoal, o crescimento esperado para o ano que se inicia é de 20% e com reforço expressivo no seu compromisso com o crescimento sustentável por meio da eletrificação, cuja gama representará em seu volume total 40% das vendas.





Segundo Luis Rezende, presidente da Volvo Cars Brasil e head da América Latina, a Volvo espera alcançar, em 2020, a terceira posição no segmento premium, além de consolidar sua liderança em eletrificados. "A Volvo é uma marca progressista e sempre se pautou na construção do futuro. Aplicar esses conceitos aos nossos produtos é algo já muito enraizado na marca e perceptível aos nossos clientes. Nosso desafio agora é expandir esse olhar com programas que aumentem a experiência do cliente com a nossa marca, levando mais confiança e transparência para essa relação", explica o executivo.





Melhor valor de revenda - Além do excelente resultado de vendas em 2019, a Volvo teve sua linha de utilitários esportivos, com os modelos XC40, XC60 e XC90, listada entre os três veículos que menos desvalorizam no mercado, perdendo pouco valor na revenda após um ano de uso, de acordo com o estudo divulgado pela agência Autoinforme no último mês de dezembro.





Crescimento Global - No mundo, a Volvo Cars estabeleceu um novo recorde de vendas - o sexto consecutivo - quebrando a marca de 700 mil carros comercializados e apresentou um aumento de 9,8% em relação a 2018, superando solidamente o mercado geral em todas as regiões. O novo recorde de vendas é sustentado pela forte demanda contínua pela linha premiada da Volvo Cars. Seus três modelos de utilitários esportivos (XC90, XC60 e XC40) serviram como destaque particular, pois a empresa ganhou participação de mercado na China, EUA e Europa em meio a mercados de carros estagnados. A empresa também registrou forte demanda por seus veículos eletrificados, tanto em vendas registradas quanto em pedidos de varejo. No geral, a Volvo Cars vendeu 45.933 modelos híbridos plug-in em 2019, um aumento de 22,9% em relação a 2018 e mais que o dobro do número em 2017.





Sobre a Volvo Cars – A fabricante sueca de carros premium foi fundada em 1927 pelo engenheiro Gustav Larson e o economista Assar Gabrielsson, na cidade de Gotemburgo e, desde a sua fundação, tem as pessoas em primeiro lugar e no centro da marca. Com produção global na Europa, Ásia e América do Norte, a Volvo tem como objetivo oferecer aos clientes a melhor experiência em mobilidade segura, sustentável e pessoal. Em 2019 a Volvo Cars Brasil apresentou crescimento de 15,8% com quase 8mil carros emplacados.