Morre Mojica, o Zé do Caixão

Ator e diretor criou um dos grandes personagens do cinema de terror e foi um dos pioneiros do gênero no Brasil





José Mojica Marins, conhecido popularmente por seu principal personagem, o coveiro Zé do Caixão, morreu nesta quarta (19/02/2020), aos 83 anos. Considerado o pai do cinema de terror no Brasil, o ator e diretor de clássicos como À Meia-Noite Levarei Sua Alma (1964) e Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver (1967) estava recluso há cinco anos por causa de problemas de saúde, sobretudo cardíacos.