Saiba quais os veículos mais visados pelos bandidos no carnaval

Saiba quais os veículos mais furtados e roubados durante os festejos

Um levantamento inédito feito pela Ituran Brasil, líder global em rastreamento veicular, constatou que o Palio é o veiculo mais visado pelos bandidos durante o carnaval - com análise na base de 2019. Outros modelos como Ford KA (16%), HB20 (13%), Fox e Gol (11%) também compõe a lista de predileção em caso de roubo e furto.





De acordo com Rodrigo Boutti, gerente de operações da Ituran Brasil, o risco aumenta no período – uma vez que os automóveis ficam estacionados na rua por largo espaço de tempo. “Um veículo demora poucas horas para ser totalmente desmontado e, até o folião perceber a perda, o patrimônio já desapareceu”, explica Boutti. A proporção de roubo é 53% durante os Festejos de Momo, enquanto furto registrou 47%.





Segundo o especialista, alguns equipamentos eletrônicos usados por bandidos possibilitam escapar dos rastreadores via satélite. ‘O nome do aparelhinho é jammer, mais conhecido como capetinha. Os criminosos compram o equipamento pela internet. Oficialmente, ele serve para bloquear o sinal de telefones celulares, mas os ladrões usam o aparelho para impedir que o sinal dos chegue até o satélite. Por isso, também utilizamos RF (Rádio Frequência), que o sinal não consegue ser inibido nas grandes metrópoles”, enfatizou Boutti. O levantamento mostra que 40,6% dos sinistros ocorrem no período da noite.





Boutti destaca que o uso do Big Data (a análise e a interpretação de grandes volumes de dados), além de aliado, mudou o conceito de percepção de um evento de roubo e furto. "A tecnologia permite definir, semana após semana, a utilização real do veículo. Na prática, a Inteligência Artificial (IA) já nos permite detectar padrões não usuais no comportamento dos clientes, ou seja, o sistema nos comunica automaticamente de um comportamento fora do padrão. Muitas vezes localizamos o carro, antes mesmo do cliente se der conta que sofreu um furto”, alerta. O estudo mostrou que os carros populares são os preferidos no período de carnaval 79,12%.





Sobre a Ituran Brasil





A Ituran é uma multinacional israelense que atua no Brasil e em outros países, como Israel, Estados Unidos, Argentina, Colômbia, México e Equador, oferecendo produtos para a proteção contra roubo e furto de veículos, cargas e frotas, entre outros. São mais de 2.000 funcionários e mais de 2 milhões de clientes pelo mundo. A empresa já está no Brasil há mais de 20 anos e apresenta resultados significativos, baseados em índices imbatíveis de eficiência. Desde então, cresce continuamente, com mais de 700 mil clientes apenas no Brasil tendo já recuperado mais de 90 mil veículos, o equivalente a um patrimônio aproximado de R$ 3,5 bilhões.