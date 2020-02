PM prende casal suspeito de praticar assaltos no interior do RN

Um casal foi preso por policiais da VTR do Grupo Tático Oeracional (GTO) do 2º BPM no início da noite de terça-feira, 18/02, em Mossoró, região Oeste Potiguar. De acordo com a assessoria da PM, Vitor Daniel Barbosa Saraíva e Helen Maria Fernandes da Silva, 19 anos, estavam praticando assaltos em bairros da cidade.







Após tomar uma moto Biz de cor vermelha, nas proximidades da UPA do Alto São Manoel, o casal passou a promover assaltos em outros bairros da cidade. No bairro Belo Horizonte, cerca de três pessoas foram vítimas do casal e tiveram seus celulares roubados.

Os policiais do GTO, após serem acionados pelo CIOSP, passaram a diligenciar no sentido de localizar e prender os suspeitos. No Bairro Sumaré a investida foi exitosa com a prisão de Victor Daniel e Helen da Silva, que ainda estavam com a Biz e os celulares roubados. Os dois foram conduzidos à Delegacia de Plantão da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

O delegado de plantão Dr. Luiz Antônio, após ouvir as partes envolvidas na ocorrência, decidiu por autuar em flagrante, Victor Daniel e Helen da Silva, por crimes de roubo e associação criminosa.

Os dois foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão a disposição da justiça. As vítimas compareceram na delegacia, onde registraram os Boletins de Ocorrências e reconheceram o casal, como sendo o autor dos roubos. Todas receberam seus pertences de volta.

Fim da Linha