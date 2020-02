Radialista R. Alves morre em Currais Novos aos 66 anos

A Imprensa de Currais Novos, na região do Seridó Potiguar amanheceu de luto nesta quarta feira. O radialista, comunicador e empresário Raimundo Alves, ou R. Alves como era mais conhecido, morreu na noite de terça feira (18) em consequências de problemas de saúde.

R. Alves, tinha 66 anos, era natural de Catolé do Rocha e ultimamente vinha enfrentando problemas renais e fazia sessões de hemodiálise em Caicó, mas já estava se preparando para ser submetido a um transplante de rins. Na noite de ontem ele passou mal e foi levado as pressas ao hospital da cidade, indo direto para a UTI, mas infelizmente não resistiu.





Raimundo Alves teve uma longa trajetória pelo Rádio Potiguar. Em Mossoró, comandou durante vários anos a direção da Rádio Libertadora Mossoroense. Atuou também nas rádios de Currais Novos e Caicó e atualmente era diretor do jornal impresso "A Notícia" de propriedade da família. Em março do ano passou, o filho dele Diógenes morreu de infarto fulminante, o que abalou ainda mais a saúde do radialista que já era debilitada.





O Blog Fim da Linha vem nesse momento difícil se solidarizar com a família e em especial a filha, a jornalista Denise Santos, colega de profissão.





Fim da Linha