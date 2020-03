ABB impulsiona o progresso da E-mobilidade no Chile com solução de carregamento inovadora

Chile se torna o primeiro país da América Latina a ter terminais de ônibus equipados com carregadores ABB para veículos pesados, estabelecendo um precedente para a região.





Em um movimento marcante para ampliar a adoção da E-mobilidade no Chile, os carregadores de veículos pesados (HVC) da ABB estão preparados para alimentar uma frota de 25 ônibus elétricos no país.





A Redbus Urbano, que opera ônibus na rede de transporte público da capital Santiago, inaugurou novos terminais com os carregadores na presença da ministra dos Transportes do Chile, Gloria Hutt. A cerimônia também marcou o 1000º ônibus com o novo padrão chileno (Euro VI ou Elétrico). Santiago tem agora 411 ônibus elétricos em funcionamento, mais do que qualquer outra cidade latino-americana.





A ABB forneceu oito carregadores de veículos pesados (HVC), cada um com três caixas de carga de depósito, para os terminais de Nueva Bilbao e El Salto. Estes carregadores são os primeiros a serem fornecidos na América Latina e contam com a tecnologia de carga sequencial da ABB.





Um único gabinete de alimentação é emparelhado com até três caixas de carga de depósito. Instalados no depósito, elas são conectadas com os ônibus e, após o primeiro veículo terminar de ser carregado, o próximo veículo começa a carregar automaticamente.





Os HVC fornecem alta potência de carga aos ônibus para garantir a máxima disponibilidade do veículo. Além disso, com três caixas de depósito ligadas a um gabinete de 150 kW, o carregamento de três ônibus requer apenas 33% da ligação à rede, em comparação com três carregadores independentes de 150 kW, reduzindo o investimento inicial e os custos operacionais.





Para Henri Rohard, Gerente Comercial e de Desenvolvimento da Transdev Chile (proprietários da Redbus Urbano), a seleção da ABB foi baseada na interoperabilidade de suas soluções de carregamento, o que significa que elas podem operar com veículos de diferentes fabricantes de ônibus, bem como o desempenho e a longevidade de suas soluções. “Na França e na Suécia temos estações de carregamento com a ABB, por isso já temos uma experiência positiva”, disse ele.





Frank Muehlon, chefe do negócio global da ABB para Soluções de Infraestrutura de E-mobilidade comentou: “A ABB é líder no mercado global de soluções de carregamento rápido em DC e estamos encantados por ter a oportunidade de apoiar a Redbus Urbano no lançamento deste projeto histórico.





“Nossos carregadores foram selecionados por sua compatibilidade com o padrão de carregamento CCS e sua interoperabilidade, a simplicidade de instalação e sua eficiente conexão com a rede. À medida que o serviço entra em operação, esperamos que isto sirva como exemplo do que as soluções de transporte sustentável podem alcançar no Chile e além”.





As alterações climáticas e as preocupações ambientais estão levando os países de todo o mundo a reduzir significativamente as suas emissões de gases com efeito de estufa. No Chile, o setor de transportes é responsável por 24,5% das emissões de gases do efeito estufa, de acordo com a Organização das Nações Unidas.





O governo chileno tem um plano ambicioso para garantir que 40% de seus veículos particulares e todos os veículos de transporte público sejam elétricos até 2050. O país também pretende ter a segunda maior frota de ônibus elétricos do mundo, logo depois da China. Como parte da Missão da ABB Electrification to Zero nas cidades inteligentes, é primordial ajudar o país a atingir esse objetivo, desempenhando um papel importante no fornecimento de um dos parâmetros mais essenciais - uma infraestrutura de carregamento confiável, segura e eficaz.





De fato, com o potencial de reduzir as emissões em 1.500 toneladas por ano, o lançamento da frota elétrica Redbus Urbano impulsionará o país no sentido de alcançar seus objetivos conforme o Acordo Climático de Paris.





Desde que entrou no mercado de carregamento de veículos elétricos há cerca de uma década, a ABB já vendeu mais de 13.000 carregadores rápidos ABB DC em mais de 80 países. Reforçando seu compromisso de escrever o futuro da mobilidade sustentável, a ABB recebeu o prêmio Global E-mobility Leader 2019 por seu papel ativo no avanço da adoção internacional de soluções de transporte com zero emissões. A ABB oferece produtos e serviços que fornecem uma contribuição crucial para o aumento da sustentabilidade na indústria. Cerca de 60% das vendas mundiais da ABB são geradas com tecnologia que contribui para a eliminação das causas das mudanças climáticas.