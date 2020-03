Especialista em gerenciamento do estresse responde: como lidar com isolamento social?

Nos últimos dias, com o exponencial aumento de casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Brasil, milhares de pessoas passaram a fazer home office ou mesmo tiveram as férias adiantadas ou aulas suspensas por tempo indeterminado, tudo como forma de tentar frear a propagação da doença no País. Pessoas acostumadas a passar horas a fio confinadas em escritórios, salas de aula, indústrias, entre outros, agora recebem a indicação para passar o maior tempo possível dentro de casa, assim como já aconteceu em países da Europa e da Ásia.





Como o volume de informações sobre o novo vírus é expressivo, a mente pode ficar sobrecarregada, influenciada ainda pelas especulações em torno da letalidade da doença. Por isso, o brasileiro mais renomado e experiente em gerenciamento do estresse, o Professor DeRose, dá dicas para evitar a ansiedade diante dos últimos acontecimentos que envolvem o isolamento social. O especialista é o sistematizador do DeROSE Method, programa completo para aumentar a vitalidade, administrar o estresse e ganhar foco, e que está presente em diversos países do mundo.





Como é possível evitar o estresse neste momento, em que muitas pessoas estão receosas diante da possibilidade ou não de contraírem o novo vírus? Primeiramente, não há por que ficar estressado. Desde que você esteja tomando todos os cuidados recomendados, não há motivo para o estresse, até porque ele piora o cenário. Pense assim: fiz o que era possível; agora, só me resta relaxar. Tendo a consciência tranquila de que tomamos todos os cuidados, agora é só esperar que a crise passe. Todas as epidemias anteriores a esta, passaram. Esta também passará.





E quanto ao fato de que outras pessoas ainda precisam sair de casa para trabalhar? Minha indicação é de que a pessoa, caso não tenha carro, vá para o trabalho a pé ou de bicicleta. Realmente é necessário evitar o transporte coletivo neste momento.





Como há muita informação nos jornais, sites, mídias sociais, como fazer para absorver o essencial e evitar preocupações desnecessárias? Eu recomendo a dar ouvidos aos conselhos emitidos por médicos especializados. Evite dar muita atenção aos noticiários, pois eles precisam vender notícias. Fique longe de comunicados alarmistas e cuidado com as fake news, já que algumas vezes estas são veiculadas sem má intenção, por mero nervosismo e desinformação.





Há recomendações do DeROSE Method que podemos aplicar em casa, ou ainda no trabalho, para melhorar nossa imunidade, mesmo sem nunca ter participado das aulas? Sim, há vários recursos. Fazer exercícios respiratórios protege os pulmões. Interessante ainda implementar hábitos saudáveis e adotar exercícios regulares moderados. É indicado adotar também uma alimentação saudável, com produtos orgânicos, muitos legumes, hortaliças e frutas; dê uma atenção especial à utilização de alho, gengibre, própolis e cúrcuma com pimenta preta. Outra indicação é adotar técnicas de higiene mais aprimoradas, entre elas a lavagem do sinus com água e sal, técnica denominada nêti. É preciso ainda reduzir ou eliminar hábitos, como fumar e de tomar bebidas alcoólicas que, sabidamente, reduzem as resistências do organismo e o predispõem a enfermidades diversas, fragilizando-o. Cultivar o sono de boa qualidade, durante oito horas por noite é muito importante, bem como descansos ao longo do dia para arejar a cabeça, com práticas de respiração e de meditação. É saudável tomar um pouco de sol, sem exagero, sempre que possível. Mantenha-se focado, otimista e alegre; evite o medo, o estresse e o pânico: eles causam ansiedade, o que aumenta a produção de cortisol e outras substâncias depressoras da imunidade. Se você pode ficar em casa, trabalhando ou descansando, encha o seu dia de atividades: leia aquele livro que você queria ler há muito tempo mas não conseguia; assista bons filmes na Netflix e na Oldflix; adiante o seu trabalho, escreva, faça projetos; converse muito com os amigos e conhecidos pelo telefone e pela internet; namore um pouco, dê atenção ao seu cônjuge, sua família, seu cachorro; faça exercícios em casa; inclusive, há vídeos na internet que podem ajudar.





E podemos aplicar estas dicas todos os dias? Qual o ideal? São hábitos a adquirir, uma reeducação a incorporar ao seu trabalho, seu esporte, sua faculdade, à vida familiar e afetiva.





O Professor DeRose, autor de livros publicados em diversas partes do mundo, disponibiliza algumas versões em formato pocket e que podem ser baixadas pela internet. Confira:









Sobre o Professor DeRose





O Professor DeRose é autor de mais de 30 livros publicados em diversos países das Américas e da Europa. As escolas do DeROSE Method encontram-se difundidas por todo o Brasil, França, Inglaterra, Escócia, Itália, Espanha, Portugal, Finlândia, Argentina, Chile e Estados Unidos. DeRose é Professor Doutor Honoris Causa, pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, e Notório Saber pela FATEA – Faculdades Integradas Teresa d’Ávila (SP) e pelas Faculdades Integradas Coração de Jesus (SP). Foi condecorado pelo Exército Brasileiro, pela OAB etc. Recebeu o grau de Cavaleiro, Oficial, Comendador, Grão-Colar e Grã-Cruz por diversas instituições humanitárias, culturais, filantrópicas, militares e governamentais.





Sobre o DeROSE Method





DeROSE Method é um programa completo para aumentar a vitalidade, administrar o estresse e ganhar foco. Sua aplicação promove um incremento de produtividade e alta performance na vida. Sistematizado pelo Professor DeRose e surgido em Paris, em 2007, o DeROSE Method tem escolas em países como Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, França, Inglaterra, Escócia, Espanha, Itália, Portugal e até na Finlândia.