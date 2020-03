Asperbras Tubos e Conexões cresce 40% no setor de irrigação em 2019

De acordo com Francisco Colnaghi, a empresa está preparada para a retomada do setor de saneamento e anuncia novos produtos





Na foto, Francisco Colnaghi, vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Asperbras.





Consolidada como um dos grandes fornecedores de produtos para o setor de saneamento e irrigação no Brasil, a Asperbras Tubos e Conexões teve um 2019 repleto de conquistas – com o direcionamento estratégico de investimento para o mercado de irrigação, a empresa teve crescimento de 40% nas vendas em relação a 2018.





“Com os lançamentos apresentados no último ano, a Asperbras passou a oferecer o mais diversificado mix de conexões do país,” diz Francisco Colnaghi, vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Asperbras. “Em 2020, continuaremos investindo no desenvolvimento de novas tecnologias e soluções inovadoras para o setor.”





O empresário se refere, principalmente, aos investimentos na expansão da linha de conexões para adução PBA, que no ano passado ganhou 11 novos produtos. O destaque foi a Curva Longa 90º PB DN100 injetada (110 milímetros), peça utilizada no sistema de adução e distribuição de água. Produzida nas bitolas DN50/DE60 mm e DN75/DE85 mm, a peça é indicada para pontos de distribuição hidráulica que não podem sofrer perda de pressão.





De olho no futuro





A perspectiva para 2020 é a de crescer 23% nas vendas para os segmentos de irrigação e saneamento, sendo que para esse último, a empresa conta com a retomada econômica do setor. Os bons resultados conquistados em 2019 também impulsionam os negócios da empresa com os países do MercoSul, para os quais a exportação continua, reforça Colnaghi.





No entanto, os maiores esforços serão aplicados na expansão das linhas de grandes diâmetros e conexões. Em preparação para esse novo fôlego, a empresa introduz ao catálogo o Tubo Coletor de Esgoto Corrugado, durante o primeiro semestre. A peça terá 200mm de diâmetro e completa a Linha de Produtos de Saneamento. Por ser feito em PVC, o produto oferece resistência e praticidade, pois é de fácil manuseio durante as obras.





Grupo Asperbras





O Grupo, dos irmãos Francisco e José Roberto Colnaghi, começou sua história com o talento e a perseverança do pai Francisco Colnaghi que, em 1966, ao fundar uma empresa de implementos agrícolas em Penápolis, cidade do interior de São Paulo, deu a largada para o desenvolvimento de um grupo empresarial baseado no compromisso com a qualidade, dedicação em tempo integral e responsabilidade na prestação de serviços. Menos de vinte anos depois, a empresa já era reconhecida em todo o Brasil com a estratégia de investir na fabricação de tubos e conexões de PVC para irrigação agrícola, e de lá para os dias de hoje, a Asperbras se transformou em um dos mais importantes grupos empresariais brasileiros. Hoje, a Asperbras é reconhecida também por atuar nas áreas de engenharia industrial, gerenciamento e montagem de projetos industriais em diversos segmentos, na construção e incorporação imobiliária, e nos setores de alimentos, agronegócio, mineração e geração de energia. O Grupo mantém suas estruturas societárias nacionais e internacionais desvinculadas e independentes, atuando em quase todo Brasil e em três continentes, África, Europa e América do Sul. São mais de três mil profissionais que trabalham em programas, projetos e obras nos principais segmentos da economia mundial. Para o atendimento dos projetos de adução de água e esgoto no Norte e Nordeste, a Asperbras tem duas plantas industriais, sendo uma na Bahia e outra no Rio Grande do Norte. Nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul atua no segmento de Agronegócio.