Caern mais conectada

Notas Diário:





A Companhia de Águas e Esgotos do RN (Caern) concluiu ontem, segunda-feira (09), o processo licitatório para a contratação de empresa especializada no serviço de transmissão de dados dedicado com gerenciamento proativo onde teve como vencedora a Interjato Soluções.









A empresa irá interligar todos os escritórios da Caern, juntamente com a sede em Natal, por transmissão em fibra óptica e rádio enlace. Por meio da rede IP será possível o tráfego de dados, voz e imagem entre os 119 pontos distribuídos em todo o Estado.





A rede é à prova de falhas, pois conta com dupla abordagem em sua comunicação. O serviço será prestado durante um período de 36 meses, compreendendo a instalação e operação de links de transporte de dados e links de internet. Além de conectividade, a Interjato também fornece soluções em segurança por meio de videomonitoramento, datacenter e telefonia, tanto para empresas públicas quanto privadas.