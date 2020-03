Especialista em direito do consumidor, Sergio Tannuri lança o seu site oficial

Por Ivo Cirino de Moura | Editor de Diário do Direito Com informações de Sérgio Tannuri

Foto: Divulgação





O Dia Mundial do Consumidor é comemorado no dia 15 de março. Para tanto, o experiente Sergio Tannuri, que é um dos maiores especialistas em Direito voltado ao consumidor, pois atua há mais de 25 anos na área, está lançando o seu site oficial ( https://www.tannuri.com.br ). O objetivo é abrir um canal direto de comunicação com a população, esclarecendo dúvidas, fazendo orientações importantes aos internautas e recebendo as denúncias da população.





“Nas relações de consumo, todo mundo tem problemas e eu quero ajudar as pessoas a encontrar uma solução”, comentou.





Vale ressaltar, que Tannuri é o responsável pela coluna ‘Advogado do Povo’, exibida semanalmente no programa ‘Aqui na Band’, apresentado por Silvia Poppovic e Luís Ernesto Lacombe. A coluna tem agradado bastante aos espectadores, uma vez que aborda assuntos de extrema relevância do cotidiano, com orientações precisas e numa linguagem de fácil compreensão. Tannuri também faz matérias externas, indo resolver pessoalmente as denúncias dos consumidores que recorrem ao programa.





O site oficial do advogado traz um espaço para o consumidor enviar suas dúvidas e mandar denúncias (que podem virar matéria), além de contar com diversos vídeos da coluna ‘Advogado do Povo’, que já foram ao ar no programa ‘Aqui na Band’. O visitante encontra também um espaço para baixar gratuitamente os e-books editados por Tannuri e muito mais. Vela a pena conferir!





“Além das redes sociais, o site é um novo canal para o público acompanhar as minhas matérias e entrevistas”, complementou Sergio Tannuri, que também já atuou no quadro ‘Patrulha do Consumidor’ (Rede Record), em 2014.