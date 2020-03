Diário Potiguar: Nota aos leitores. Problemas técnicos e Pandemia impediram trabalho

Em decorrência dessa Pandemia que se instalou e deixou um clima de temor no mundo, o Diário Potiguar desde semana passada instruiu seus colaboradores a ficarem em casa. Neste momento, tivemos uma pausa em nossos trabalhos também em virtude de problemas técnicos relacionados aos serviços de Banda Larga pois trabalhamos com imagens e vídeos de alta resolução não só para o periódico Potiguar mas para todos veículos de comunicação de nosso Grupo no Brasil e países da América do Sul e Europa.





Informamos que já estamos tomando as devidas ações para voltarmos a normalidade e nossos jornalistas estarão trabalhando em sistema de Home Office e nosso escritório estará fechado até que tudo volte a normalidade.





Agradecemos a compreensão de todos e estamos orando para que em breve possamos estar trabalhando com a constância de sempre.





Redação

Diário Potiguar