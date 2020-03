Vídeo: Diário viaja a Bolívia e conhece os luxuosos carros da Mazda

A convite da Mazda Bolívia, o Diário Potiguar | Today Internacional registrou o Grande Torneio de Golf Feel Alive onde foi apresentada à imprensa as versões da marca que é sucesso naquele país. Na ocasião fizemos um Test Drive em um CX-9 da marca veja nesse vídeo do Canal Diário Today





Assim como o relacionamento harmonioso que se forma entre um cavalo e seu cavaleiro, quando você dirige um MAZDA, é gerado um sentimento de unidade que o leva a experimentar a condução de uma maneira única, como você nunca sentiu antes.





Essa experiência de direção, onde você conhece o mundo MAZDA desde suas origens e por que é uma marca premium diferente das outras, é o sentimento vivenciado pelos convidados que viveram o Jinba Ittai Experience - Test Drive com os modelos MAZDA CX-3, MAZDA CX-5, MAZDA CX-9 e a nova joia da marca, a ALL - NEW MAZDA CX-30.



A experiência foi acompanhada pelo 1º Grande Torneio de Golfe - Feel Alive no Urubó Golf Country Club em Santa Cruz de la Sierra, nos dias 14 e 15 de março, evento criado pela MAZDA, sendo a primeira marca automotiva a organizar um campeonato de golfe em nível nacional e com mais de 300 participantes por dia, dos quais 127 eram participantes e 13 novos vencedores.

"Quando nossos convidados viram os modelos da MAZDA, eles sentiram a necessidade de dirigi-los e depois reforçaram esse sentimento quando entraram em um, criando um elo único entre o motorista e o veículo", disse José Luis Asbun, gerente de marca da marca japonesa. na Bolívia, acrescentando que os designers de interiores conseguiram pegá-los com uma sensação de conforto envolvente. Os projetos conseguiram engolir as emoções dos motoristas, um processo que chamamos de "Preparação Exploratória", que raramente inclui algo como um carro.

Durante os dois dias do torneio, os modelos estavam em exibição: MAZDA 2, ALL - NEW MAZDA 3, MAZDA CX-3, MAZDA CX-5, MAZDA CX-9 e ALL - NEW MAZDA CX-30, um vagão compacto que rapidamente tornou-se um favorito no segmento.

O torneio de 18 buracos organizado pela MAZDA teve um total de 13 vencedores nas diferentes categorias







Primeira categoria HCP 0-12

• Primeiro lugar: Victoria Suarez • Segundo lugar: Fernando Gonzales

Segunda categoria HCP 13-22

• Primeiro lugar: Eduardo Kellemberger • Segundo lugar: Erick Bezerra

Terceira categoria HCP 23-36

• Primeiro lugar: Boris Quiroga • Segundo lugar: Juan Pablo Torres

Categoria de senhoras

• Primeiro lugar: Maria Kim • Segundo lugar: Susy Borda

Categoria Idosos

• Primeiro lugar: Gonzalo Taborga • Segundo lugar: Fernando Menacho

Prêmios Especiais

• Melhor abordagem: Milton Muller • Long drive: Neil Harvie • Melhor pontuação: María Kim