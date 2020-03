EDITAL DE CITAÇÃO - HELENA MALINOWSKI

EDITAL DE CITAÇÃO DE CONFINANTE AUSENTE HELENA MALINOWSKI OU POSSÍVEL REPRESENTANTE DO ESPÓLIO, ASSIM COMO DE EVENTUAIS INTERESSADOS no imóvel situado ao Lote 53, quadra 08 do Loteamento Vida Nova, Bairro Vida Nova, Parnamirim/RN, Cep: 59147-100, com área de 208.960,00m² (duzentose oito mil novecentos e sessenta metros quadrados), com as seguintes delimitações: Norte com o lote 54, com 10,00m; ao Sul com a Rua projetada 08, em uma distância de 10,00m; ao Leste com os lotes 55 e 56, em uma distância de 20,00m, e ao Oeste, com o lote 51, em uma distância de 20,00m.