RN tem primeiro caso confirmado do novo coronavírus

O Rio Grande do Norte tem o primeiro caso confirmado do novo coronavírus. A informação foi confirmada na noite desta quinta-feira (12) pela Secretaria de Estado da Saúde Pública e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal.





De acordo com a Sesap, a paciente trata-se de uma mulher, de 24 anos, com histórico de viagem à Europa (França, Itália e Áustria). A paciente passa bem e está seguindo as recomendações de isolamento preconizadas em Natal, onde reside. As análises laboratoriais foram realizadas pelo Instituto Evandro Chagas, no Pará, referência nacional para os exames do Covid-19.





A Sesap destaca que a paciente foi contaminada na Europa, ou seja, ainda não há transmissão local no RN – quando ocorre de pessoa a pessoa. A paciente começou a manifestar os sintomas da doença ao retornar ao Estado, quando procurou assistência médica. Desde a notificação, todas as medidas de controle e prevenção da doença vêm sendo tomadas pelas Secretarias de Estado e Secretaria Municipal de Saúde de Natal.





De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, até às 16h20 desta quinta o Brasil registrava 77 casos confirmados do novo coronavírus.





As secretarias reforçam a necessidade da população manter as medidas de higiene que protegem não só para o Covid-19, mas para diversos vírus de transmissão respiratória que circulam em nosso território, como sarampo e a influenza.





Em nota, a Sesap e a SMS Natal reafirmam que não é um momento para pânico. "O Estado vem intensificando a articulação com os municípios para operacionalizar o plano de contingências que prevê a ampliação das ações assistenciais, de vigilância e de educação em saúde. Trabalhando arduamente para atender os casos suspeitos por covid-19 independente de confirmação, buscando, assim, evitar novos adoecimentos".





OMS declara pandemia





A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quarta-feira (11) a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Segundo o órgão, o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.





Apesar disso, os diretores ressaltaram que a declaração não muda as orientações, e que os governos devem manter o foco na contenção da circulação do vírus.





Na prática, o termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu nesta quinta-feira (12) que todos os países "redobrem" o comprometimento contra a pandemia de coronavírus.





