Exemplo: SeaWorld Rescue devolve 15 tartarugas reabilitadas ao oceano Atlântico

Nas últimas semanas, 15 tartarugas reabilitadas foram devolvidas pelo time do SeaWorld Rescue ao Oceano Atlântico em Canaveral National Seashore, na Flórida. Um grupo de 29 tartarugas marinhas foi resgatado em New England após sofrer de hipotermia. Posteriormente, os animais foram levados até Orlando onde receberam cuidados e tratamento especializado.









Dez das tartarugas reabilitadas são da espécie tartaruga-de-kemp, ameaçada de extinção. As outras cinco são tartarugas-verde, também classificadas como ameaçadas. O grupo resgatado no nordeste dos Estados Unidos foi transportado até o SeaWorld pela Florida Fish and Wildlife Commission. Depois de chegarem a Orlando, o time de resgates do parque realizou exames completos nas tartarugas para determinar o melhor tratamento para cada uma das pacientes. Após o período de reabilitação, 15 já estavam prontas para serem devolvidas à natureza.





De acordo com Meghan Koperski, bióloga marinha da Florida Fish and Wildlife Commission, “a nossa equipe trabalhou para identificar as organizações de reabilitação que poderiam cuidar das tartarugas resgatadas, e assim, pudemos liberar espaço para novos animais que precisassem de cuidados. Parceiros como o SeaWorld puderam nos dar esse suporte, e tornaram possível esse final feliz”.









Em colaboração com agências governamentais e organizações parceiras de vida marinha, mais de 2,8 mil tartarugas marinhas foram resgatadas pelos times de resgate do SeaWorld desde 1980. Por mais de 55 anos, o SeaWorld Parks & Entertainment tem ajudado animais em perigo – doentes, feridos, órfãos ou abandonados, com o objetivo de retorná-los à natureza. Mais de 36 mil animais foram resgatados pela equipe da companhia, que está à postos 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana.





Todas as imagens dos animais foram produzidas pelo SeaWorld com permissão da Florida Fish and Wildlife Commission.