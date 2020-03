Correios realiza leilão de bens e veículos em Natal

Os Correios iniciaram o período de visitação pública aos lotes de veículos e bens para leilão, em Natal (RN). Interessados em participar do certame têm até o dia 12/3 para conhecer os lotes. A sessão para disputa dos lances acontece na sexta-feira, dia 13/3, a partir das 9h, no edifício-sede da empresa na capital. O edital pode ser acessado pelo site dos

Estão disponíveis bens diversos, como cofres, balanças, cadeiras, bicicletas, motos e veículos modelos Fiorino, Kangoo, Dukato. Também será alienado um lote com 952 peças para sucata (madeira, metal, refrigeração, eletroeletrônico e informática).





A visitação está aberta até quinta-feira, 12/3, das 8h às 11h e das 14h às 16h, em dois locais da cidade. Para visitar os lotes de veículos e cofres, o local é na Avenida Coronel Norton Chaves, 375, Lagoa Nova (prédio dos Correios, entrada pela Rua Dr Lauro Medeiros). Outros itens podem ser visitados na Rua Chile, 178, Ribeira.





Serviço





A sessão pública para disputa dos lances acontece dia 13/3, às 9h, no edifício sede dos Correios no Rio Grande do Norte, na Avenida Engenheiro Hildebrando de Góis, 221, Ribeira (Auditório – 1º Andar). Os interessados em participar do certame devem chegar com 30 minutos de antecedência, munidos de documentação pessoal para preenchimento do cadastro.