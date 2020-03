Roberto Taufic & Jubileu Filho em Cor das Cordas

No próximo final de tarde de domingo, dia 08 de maço, no Parque das Dunas, no projeto Som da Mata, vai acontecer o encontro entre dois grandes nomes da guitarra potiguar: Roberto Taufic e Jubileu Filho, duas diferentes gerações, dois percursos paralelos repletos de grandes experiências nos palcos e estúdios do Brasil e do mundo.









A guitarra é um dos instrumentos mais versáteis que existe. Do Rock ao Jazz, do Pop à Música Popular Brasileira e nas mais diversas culturas ela é usada para enriquecer e colorir qualquer contexto musical.





Foi pensando nisso que Roberto e Jubileu escolheram um repertório variado onde os diferentes estilos e a riqueza tímbrica da guitarra pudesse colorir os espaços sonoros com elegância e bom gosto, marcas registradas desses dois grandes músicos potiguares.





Para completar esta aquarela musical, contam com a presença de um dos baixistas mais experiente do panorama nacional, Erick Firmino, além de Darlan Marley, baterista de extremo bom gosto e musicalidade, importante referência para os bateristas do panorama brasileiro atual. Cor das Cordas é o nome deste show em que Roberto Taufic, Jubileu Filho, Erick Firmino e Darlan Marley sobem ao palco do Anfiteatro Pau-brasil, no Parque das Dunas, para compartilharem o que mais os realizam: a música e a amizade! O Som da Mata acontece graças à renúncia fiscal da Prefeitura do Natal através da Lei Djalma Maranhão e do aporte financeiro da Unimed Natal e Arena das Dunas, além do apoio do Governo do Estado através do Idema que cede o espaço onde acontece o evento.





Show: Cor das Cordas - Roberto Taufic & Jubileu Filho Local: Anfiteatro Pau-brasil | Parque das Dunas End: Av. Alexandrino de Alencar, s/nº - Tirol Dia: 08 de março Hora: 16h30 Acesso ao Parque: R$ 1,00 (um real) – O espetáculo é gratuito! Fone: 3201 3985