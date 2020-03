‘O Segredo: Ouse Sonhar’, filme inspirado em best-seller mundial, ganha trailer oficial

Estrelado por Katie Holmes e Josh Lucas longa estreia nos cinemas brasileiros em abril





Estrelado por Katie Holmes (‘O Doador de Memórias’) e Josh Lucas (‘Superação: O Milagre da Fé’), O Segredo: Ouse Sonhar chega aos cinemas nacionais em abril de 2020 e acaba de ganhar seu primeiro trailer oficial. O longa é inspirado no best-seller mundial da escritora Rhonda Byrne, que vendeu mais de 30 milhões de cópias ao redor do mundo, foi traduzido para 50 línguas e permaneceu na lista de livros mais vendidos do New York Times por 190 semanas.





“Eu estou tão animada que a versão cinematográfica de O Segredo: Ouse Sonhar será finalmente lançada”, afirmou Rhonda Byrne, escritora do best-seller. “Este filme será uma grande emoção, não só para os fãs do livro ao redor do mundo, mas também para milhões de outras pessoas que serão tocadas pela história. O livro foi responsável por mudar a vida de muitos e o filme dará continuidade a este legado.” Ao incorporar as principais mensagens do livro, como a importância dos pensamentos positivos, O Segredo: Ouse Sonhar é um filme transformador e emocionante para toda a família. “Queremos contar histórias inspiradoras que transmitam uma mensagem de esperança”, afirma Joe Gelchion, produtor do filme.





Dirigido por Andy Tennant, o filme conta a história de Miranda (Katie Holmes), uma viúva que luta para criar seus três filhos sozinha. Após uma forte tempestade destruir sua casa, ela contrata Bray Johnson (Josh Lucas) para ajudá-la na reconstrução. Durante a obra, ele passa a compartilhar com Miranda sua filosofia de acreditar no poder do universo, na relação causa e efeito, passado e presente.





Sinopse





Inspirado no best-seller que vendeu mais de 30 milhões de cópias ao redor mundo, O Segredo: Ouse Sonhar traz a história de Miranda (Katie Holmes), uma viúva que luta para criar os três filhos sozinha. Após uma forte tempestade destruir sua casa, ela contrata Bray (Josh Lucas) para ajudá-la na reconstrução. Durante a obra, ele passa a compartilhar com Miranda sua filosofia de acreditar no poder do universo, na relação causa e efeito, passado e presente.