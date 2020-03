Vivo realiza workshop Crianças Conectadas em parceria com a CTRL + PLAY

O evento é gratuito e acontece em duas turmas, às 15h e às 16h30, e na loja da Vivo no Shopping Midway, em Natal.





A Vivo realiza, na próxima sexta, dia 6, às 15h e 16h30, na sua loja do Shopping Midway, localizada no Piso Térreo, o workshop Crianças Conectadas, um bate papo para pais e filhos sobre a importância do desenvolvimento de competências digitais para o futuro e as vantagens de canalizar este contato para a formação da inteligência cognitiva. A ação faz parte do programa Acontece na Vivo, que tem o objetivo de buscar novas formas de se relacionar com os clientes por meio de experiências relevantes dentro das lojas da operadora e terá parceria da CTRL + PLAY Escola de Programação e Robótica. Além do bate-papo, a CTRL + PLAY realizará uma oficina de games para crianças de 7 a 14 anos. As inscrições podem ser feitas na própria loja.





“Repensamos o propósito da nossa marca e convidamos todos os públicos, clientes e não clientes, a viverem menos as mesmas experiências. E as nossas lojas precisam refletir o nosso propósito. Estamos realizando a migração dos tradicionais Pontos de Venda (PDV) para Pontos de Experiência (PDX) e eventos como este estão em linha com este posicionamento”, explica o diretor da Vivo na Regional Norte, Ricardo Vieira.





Acontece na Vivo – O programa ‘Acontece na Vivo’ é uma iniciativa da operadora Vivo que teve início em maio de 2017 com o objetivo de garantir ainda mais experiências diferenciadas aos clientes e visitantes das lojas da operadora em todo o Brasil. O ‘Acontece na Vivo’ possui diversas frentes de atuação para reforçar a proposta de encantamento com workshops gratuitos, eventos realizados com empresas parceiras (fabricantes, programadoras, entre outras) e inauguração de novas lojas voltadas para experiência. Atualmente, as ações são para os públicos infantil, gamers, pais & filhos, amantes da tecnologia, arte e cultura, além dos idosos e pessoas com deficiência auditiva e surdas. Desde o início do programa até agosto de 2019, foram realizadas 483 ações que atraíram mais de 40.530 clientes e não clientes em mais de 170 lojas da Vivo, em 69 cidades brasileiras.





Como parte do programa ‘Acontece na Vivo’, existe o workshop ‘Descomplicando a Tecnologia’, aplicado pelos Gurus da Vivo, consultores em tecnologia da operadora e trabalha, entre outros temas, os conceitos básicos de tecnologia, uso do smartphone/tablet até a orientação sobre o melhor uso de redes sociais, aplicativos, fotos e vídeos. Os workshops do ‘Descomplicando a Tecnologia’ acontecem durante todos os meses do ano e possuem duas vertentes: público acima de 60 anos e também surdos e deficientes auditivos, quando o curso conta com tradução para Libras e é livre para todas as faixas etárias. Somente pelo workshop ‘Descomplicando a Tecnologia’, mais de 4.200 turmas já foram realizadas, totalizando aproximadamente 9.500 participantes em todo o País.





SERVIÇO:

Acontece na Vivo apresenta workshop “Crianças Conectadas”, com CTRL + PLAY Escola de Programação e Robótica

Data: 06 de março





Hora:

15h e 16h30

Local: Lojas Vivo, no Shopping Midway, Piso Térreo

Endereço: Av. Bernardo Vieira, 3775, Tirol – Natal/RN

Inscrições: gratuitas, mas requer cadastro prévio diretamente na loja da Vivo ou pelo telefone: 30272705