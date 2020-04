Aeroporto Internacional de "Natal" passará por desinfecção

Neste domingo, 5 de abril, a partir das 20h, o Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizará a desinfecção do Aeroporto Internacional de Natal, como uma ação de prevenção e enfrentamento ao coronavírus em locais de grande circulação de passageiros.









O trabalho de desinfecção será realizado fora do horário de funcionamento do aeroporto, sem a concentração de pessoas no local, facilitando a condução da atividade e a aplicação dos produtos químicos de forma segura. A ação contará com militares do Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN) e da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada (7ªBda Inf Mtz), habilitados para serem empregados em ações de prevenção ao novo coronavírus, como descontaminação de pessoal, ambientes e materiais.