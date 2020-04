Diagnóstico por imagens auxilia no combate à Covid-19

Editor de Saúde: Willen Benigno

Enquanto especialistas em todo o mundo buscam formular medicamentos capazes de conter o avanço da Covid-19, a medicina se apoia no diagnóstico preciso para tratar adequadamente cada paciente infectado. Nesse processo, as radiografias e tomografias conquistam importância ímpar. A maior empresa nacional no segmento de equipamentos e serviços para área de diagnósticos por imagem no setor da saúde, a Imex Medical Group, mostra como o a tecnologia é capaz de sinalizar alterações importantes nos pulmões.





A pandemia que já vitimou milhares de pessoas é causada por um novo coronavírus. A doença provoca sintomas semelhantes aos de uma gripe comum, porém mais intensos com comprometimento do sistema respiratório, resultando comumente em falta de ar. O comprometimento dos pulmões é recorrente nestes casos. Por conta disso, o Ministério da Saúde orienta a radiografia de tórax como o exame mais acertado. Os dados divulgados pelo órgão mostram que 90% dos infectados com o vírus apresentam alguma alteração nas imagens obtidas por radiografia. A mais comum delas é a pneumonia bilateral, seguida de manchas múltiplas e opacidade em vidro fosco e pneumotórax.





Tecnologia de imagens para salvar vidas





A radiografia pode ser obtida rapidamente e, nesse sentido a tecnologia tem tornado o processo ainda mais ágil. É o que mostra a Imex Medical Group com o Detector Digital de Raios X (DR). Podendo ser utilizado tanto em equipamentos de raios X fixos ou móveis a obtenção de imagens com essa digitalização leva segundos e revela modificações na anatomia, como a opacidade pulmonar, utilizando para isso doses menores de radiação, se comparado a outros processos. O grande diferencial deste equipamento no enfrentamento da pandemia é a mobilidade proporcionada pelo DR. Extremamente prático e leve, pode ser utilizado dentro das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), resultando em maior rapidez nos resultados e reduzindo o deslocamento do paciente dentro dos centros hospitalares, evitando com que o vírus circule entre profissionais da saúde e demais pacientes.





Outro equipamento capaz de agilizar o diagnóstico médico para casos de Covid-19 é a tomografia computadorizada. Lançado recentemente pela Imex Medical Group o Imagine Plus atende à rotina dos hospitais pela rapidez, pois leva 0,5 segundos para a aquisição de imagens com clareza e sem artefatos de respiração, além de poder realizar um grande número de exames por hora, sem a necessidade de pausa para resfriamento.





Tratamento do novo coronavírus





Como as pesquisas para combate do novo coronavírus ainda estão sendo desenvolvidas, a resposta mais rápida para preservar vidas de pessoas já infectadas é por meio do diagnóstico adequado. Além disso, medidas sanitárias e de isolamento têm sido recomendadas pelo governo para conter a disseminação da doença.