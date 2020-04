Batata Doce tem 10 benefícios que muita gente pode ainda não conhecer

Você sabia que o tubérculo Batata Doce possui muitos benefícios?





Com base de informações do Seleções, Minha Saúde e Conquiste sua vida, resumimos esses benefícios para ficar mais fácil de você leitor enteder. Ao final do texto tem uma orientação e os links para que você possa se aprofundar melhor.





1 - Fonte de energia para os músculos (essencial para prática de atividade física);









2 - Evita a hipoglicemia de rebote (queda brusca da glicose);









3 - Boa para diabéticos ( porque pode reduzir os picos de glicose);









4 - Batata Doce amarela é rica em betacaroteno que transforma-se em Vitamina A (boa para a visão)









5 - Rica em Ferro, Cálcio;









6 - Possui propriedades imunomodulatórias;









7 - Batata Roxa é rica em antioxidantes;









8 - Controla o Colesterol (por ser rica em fibras como pectina)









9 - Melhora o funcionamento do sistema digestivo (pelo mesmo motivo da anterior, por possuir fibras)









10 - Favorece o emagrecimento equilibrado:









11 - Bônus: Beneficia a saúde da pele (por ser rica em vitamina E)









Atenção: O conteúdo apresentado aqui é uma compilação de informações e não susbstituem a sua devida comprovação ou visita a um Médico ou Nutricionista.









Fontes:

















Editor local de Saúde: Willen Benigno de Oliveira Moura