Coronavírus faz mais uma vítima no estado, agora são 6

O Diário Potiguar recebeu a informação agora a pouco de mais um caso de morte no estado em decorrência do Covid-19, com ela soma-se 6 mortes confirmadas.









A nível Brasil foram 72 mortes nas últimas 24 horas, entre elas, a sexta do estado do RN.





De acordo com o Boletim do O Rio Grande do Norte possui 215 casos confirmados até às 15h deste sábado (4). Destes, 210 são residentes em 19 cidades do Estado e 5 são de pessoas residentes em outros estados que foram atendidas no RN. ⠀⠀⠀

Ao todo, são 2.261 casos suspeitos, 648 descartados e 6 óbitos confirmados. Os dois novos óbitos são de duas mulheres: uma idosa de 90 anos, residente na cidade de Taipu, com histórico de doença cardíaca crônica e que veio a óbito no dia 3 de abril, e uma idosa de 93 anos, residente na cidade de Tenente Ananias, que faleceu no dia 29 de março. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

A Sesap reforça a importância da população potiguar seguir todas as orientações recomendadas diariamente e que fique em casa se não precisar realizar alguma atividade essencial.





Por Willen Benigno