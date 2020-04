Homem é atacado por cadela pitbull ao tentar invadir residência

Um homem identificado como Francisco de Assis Silva, aparentando ter 30 anos, foi atacado por uma cadela da raça pitbull, na Praia Azul, município de Pitimbu, Litoral Sul da Paraíba.





O ladrão pulou o muro, invadiu a casa e entrou em luta corporal com o proprietário, na briga foram efetuados cinco disparos do revólver calibre 38 que estava em posse do assaltante. Ao ouvir os disparos, a cadela pitbull entrou no interior da residência, atacou e desfigurou o rosto do criminoso, quase arrancando os lábios, além de outras mordidas pelo corpo.





As cenas chamaram a atenção pela gravidade do ferimento. O invasor ainda ficou dentro da residência gritando de dor até a chegada de atendimento médico.





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local prestar socorro e encaminhou o invasor para o Hospital de Trauma de João Pessoa, onde se encontra custodiado pela Polícia Militar, tendo em vista que o delegado Francisco Basílio efetuou o flagrante. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.





De acordo com informações, o assaltante é morador daquela cidade.





