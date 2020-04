Programa da Cultura fala sobre a importância do SUS no combate ao coronavírus

O Programa Opinião Nacional desta quarta-feira (8/4) fala sobre a importância do SUS diante do combate ao coronavírus. Para falar sobre o assunto, o programa traz, remotamente, Flávia Machado, Sérgio Zanetta e Januário Montone. Com apresentação de Andresa Boni, o programa vai ao ar às 22h15, inédito, na TV Cultura.





No programa, Flávia Machado, médica intensivista e professora da Escola Paulista de Medicina, o médico sanitarista Sérgio Zanetta e o ex-secretário municipal de saúde e ex-diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) Januário Montone respondem diversas questões, incluindo, como o Sistema Único de Saúde no Brasil está preparado para este desafio? Ele tem estrutura para enfrentar esta pandemia?





Essas são algumas perguntas que serão respondidas hoje.