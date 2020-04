Uber e Hemonorte anunciam viagens gratuitas para apoiar doação de sangue em Natal

Empresa também vai apoiar pesquisa contra COVID-19 no Rio de Janeiro





Para seguir o apoio às autoridade de saúde e à sociedade no enfrentamento à pandemia global de coronavírus (COVID-19). A Uber vai custear viagens de doadores de sangue que queriam se deslocar para os Hemocentros de Natal, Manaus, Belém, Vitória e Florianópolis.





Um código promocional específico dará viagens gratuitas de ida e volta aos doadores para cada trecho. O código precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens (instruções abaixo). Devido à pandemia, os Hemocentros adotaram protocolos para reduzir aglomerações, então é necessário agendar previamente a doação.





A medida faz parte do compromisso anunciado pelo CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, de fornecer em todo o mundo 10 milhões de viagens e entregas de alimentos gratuitas para profissionais de saúde, idosos e pessoas em necessidade durante a pandemia.





apoio aos bancos de sangue no Brasil teve início com campanhas no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e Teresina, foi ampliado para Porto Alegre, Curitiba, Maringá e Londrina e está sendo ampliado para novas cidades conforme a situação emergencial dos estoques. A orientação do Ministério da Saúde é que as doações de sangue devem continuar acontecendo durante a pandemia.





Apoio a pesquisa contra COVID-19 no Rio





Em parceria com o Hemorio, o hemocentro coordenador do Estado do Rio de Janeiro, a Uber oferece a partir desta quarta-feira (22) viagens gratuitas para pessoas curadas de coronavírus que queiram doar sangue para pesquisa com plasma sanguíneo de combate ao vírus. Cada bolsa de plasma contendo anticorpos contra o vírus pode ser usada para até três pacientes infectados que estejam em estado grave. O Hemorio desenvolve a pesquisa em parceria com os hospitais que estão tratando pacientes graves com coronavírus.





Para participar da iniciativa, a pessoa deve estar no Rio de Janeiro, ter sido curada da COVID-19 há pelo menos 14 dias e estar bem de saúde. Para fazer a doação, basta agendar um dia e um horário com o Hemorio pelo telefone 0800 282 0708. No agendamento, o Hemorio fornecerá ao doador um código para que ele vá e volte ao hemocentro de Uber. A ação terá duração de um mês e acontece até o dia 22 de maio.





Outros anúncios





Uber Direct: A partir dessa semana, empresas que utilizam o Uber para Empresas terão à disposição o Uber Direct , serviço que permite acionar motoristas parceiros para entregar produtos a seus clientes. As primeiras entregas do Uber Direct ocorreram no sábado (18), quando o KFC iniciou uma ação , apoiada pela Uber, que irá distribuir 60 mil refeições para profissionais de unidades de saúde da rede pública de São Paulo até julho.





No Brasil, o Uber Eats já passou a disponibilizar mais do que restaurantes, com a inclusão de lojas virtuais de farmácias, lojas de conveniência e pet shops no app. Com o Uber Direct, o objetivo é atender empresas de qualquer tamanho que procuram uma solução de entrega sob demanda com a eficiência da tecnologia da Uber.





Para ajudar a proteger entregadores parceiros, a Uber também enviou mensagens aos usuários do Uber Eats para a entrega de pedidos sem contato direto, ou seja, o usuário agora pode deixar uma instrução no app para pedir ao entregador que deixe o pedido na porta.





Uber Eats: A Uber lançou o programa para que empresas possam usar o Uber Eats para comprar refeições para colaboradores estejam eles em casa ou no local de trabalho. Além de apoiar a produtividade de colaboradores e o distanciamento social, o Uber Eats para Empresas ajuda a ampliar o mercado dos restaurantes e entregadores parceiros do Uber Eats ao permitir que eles tenham acesso a um maior volume de pedidos.





A empresa também anunciou medidas para apoiar proprietários e operadores de restaurantes independentes . O aplicativo Uber Eats passou a dar mais visibilidade a restaurantes locais e oferecer aos usuários gratuidade na taxa de entrega para pedidos feitos em milhares de pequenos e médios restaurantes parceiros independentes do Brasil. Além disso, todos os restaurantes cadastrados na plataforma ficaram isentos da taxa de retirada quando os usuários fizerem um pedido pelo aplicativo e optarem por buscar a refeição pessoalmente.





Na semana passada, a Uber anunciou uma parceria com a CUFA - Central Única de Favelas , para doação de cestas básicas e kits de higiene a comunidades vulneráveis afetadas pelo coronavírus. As doações são feitas por meio da loja virtual “A Comunidade Nos Move”, disponível no aplicativo Uber Eats.





O Uber Eats também foi o primeiro app a oferecer a esses restaurantes parceiros pequenos e independentes a opção de receber repasses diários dos pagamentos dos usuários, em vez de esperar até o final da semana, para ajudar na manutenção do fluxo de caixa. E, desde o começo deste mês, o app também passou a mostrar mais do que restaurantes : farmácias, lojas de conveniência e pet shops passam a fazer parte do catálogo, começando por São Paulo.





No último mês, a empresa desenvolveu um programa nacional de apoio aos mais de 1 milhão de parceiros no Brasil. Os principais destaques foram o anúncio do pagamento de uma assistência financeira para o motorista ou entregador parceiro que for diagnosticado com a COVID-19 ou que fizer parte do grupo de risco; o reembolso de despesas com álcool em gel, máscaras e luvas por parte tanto de motoristas quanto de entregadores parceiros; e a isenção de anuidade no programa Vale Saúde Sempre , que dá descontos em consultas, exames e compra de medicamentos.





Por meio do Vale Saúde Sempre, a Uber ainda colocou à disposição dos motoristas parceiros interessados o serviço de orientação médica online do Hospital Israelita Albert Einstein, chamado de Einstein Conecta , e realizou a doação de 3.700 unidades da máscara N95 para o Hospital Municipal do M'Boi Mirim, em São Paulo.





Por meio do app da Uber, a empresa enviou mensagens educativas aos usuários pedindo que fiquem em casa ou solicitem viagens pelo aplicativo apenas se necessário, além de recomendações para lavar as mãos, abrir as janelas do carro e sentar no banco de trás. Pensando no bem-estar de todos, também suspendemos temporariamente o Uber Juntos, a fim de desestimular a concentração de pessoas.









Locais e Instruções para Doação de Sangue





Belém - Hemopa





Em Belém, a unidade do Hemopa que receberá os doadores fica na Avenida Serzedelo Corre s/n, esquina com a Rua dos Caripunas, no Bairro Batista Campos. Funcionará de segunda a sexta, 7h30 às 18h, e aos sábados, 7h30 às 17h. Para evitar filas e aglomerações, os doadores podem agendar um horário diretamente com o Hemopa por meio do 0800-2808118.





Natal - Hemonorte





Em Natal, a unidade em que vai concentrar as doações é a da Avenida Alexandrino de Alencar, 1800 - Tirol. Funciona de segunda a sábado, das 7h às 18h. Para evitar filas e aglomerações, os doadores podem agendar um horário diretamente com o Hemonorte por meio do telefone (84) 3232-6734 ou acessar o site www.hemonorte.rn.gov.br , preencher o cadastro e fazer a confirmação do horário.





Vitória - Hemoes





Em Vitória, a unidade em que vai receber as doações é o Hemoes que fica na Avenida Marechal Campos, 1468, entre o Hospital Santa Rita e Hospital das Clinicas, no bairro de Maruipe. A unidade funcionará para receber os doadores diariamente das 7h às 18h20. No Site da Secretaria de Saúde ( sesa.es.gov.br ), o candidato pode tirar dúvidas sobre doação no link 'Doação de Sangue'. É necessário agendar previamente a doação pelo telefone (27) 3636-7920 ou e-mail capthemoes@saude.es.gov.br





Florianópolis - Hemosc





Em Florianópolis, a unidade que vai concentrar as doações fica na Avenida Othon Gama D'Eça, 756, Centro. A unidade funcionará para receber os doadores diariamente das 8h15 às 16h30 - com último horário de agendamento para as 16h15. O Hemocentro adotou protocolo para reduzir aglomerações, então é necessário agendar previamente a doação pelos telefones (48) 3251-9711, (48) 3251-9712 ou (48) 3251-9713. Mais informações no site: http://www.hemosc.org.br/doacao-de-sangue.html





Manaus - Hemoam





Em Manaus, as doações de sangue vão ocorrer na Fundação Hemoam, localizada na Avenida Constantino Nery, 4397, Chapada. A unidade funciona de segunda a sábado das 7h30 às 18h. As doações podem ser agendadas pelos telefones (92) 3655-0271 ou (92) 3655-0270. Mais informações no site http://hemoam.am.gov.br





Como Inserir o código





1. No aplicativo da Uber, selecione a opção "Pagamento"

2. No item "Promoções", selecione a opção "Adicionar código promocional"

3. Insira o código da sua cidade

4. Por último, clique em "Adicionar"