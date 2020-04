Profissionais de saúde que voam com a GOL têm isenção em diárias para locação de carro na Localiza Hertz e bonificação de milhas Smiles

A GOL Linhas Aéreas, maior Companhia aérea do Brasil, a Smiles, programa de fidelidade da Companhia, e a Localiza Hertz, maior locadora de veículos da América do Sul, acreditam que a solidariedade, a empatia e a cooperação são a chave para atravessarmos com esperança este período desafiador imposto pela pandemia global do coronavírus (Covid-19). Assim como as ações governamentais são fundamentais para conter o avanço da doença, as da iniciativa privada têm se mostrado providenciais a favor do bem comum, incluindo as atitudes colaborativas.





Em parceria com a GOL, a Localiza Hertz oferece a partir de hoje, quinta-feira, 23 de abril, até o dia 30 de maio a isenção de 3 (três) diárias no aluguel de carros do grupo C (econômico com ar) aos profissionais de saúde brasileiros que estão voando com o benefício da gratuidade. A Localiza Hertz cobrará apenas pelos seguros, taxas e contratações adicionais que o Cliente venha a fazer. A Smiles, que por sua vez também vem beneficiando esses profissionais ao doar milhas pelos trechos voados com a Companhia, também presenteará 500 milhas por locação nos carros disponibilizados pela locadora para a iniciativa, no período proposto.





Desde o dia 23 de março, a GOL transporta gratuitamente, apenas com o pagamento da taxa de embarque, profissionais de saúde em combate à Covid-19. São médicos, enfermeiros, biomédicos, psicólogos e outros que precisam se deslocar pelo País para prestar cuidados a pessoas doentes ou com sintomas do coronavírus. Em seguida, a Smiles também se juntou à ação, concedendo o acúmulo de 1.000 milhas por trecho voado com a GOL. A união de esforços com a Localiza Hertz é um incentivo a mais a esses personagens centrais que não podem se afastar da linha de frente dessa batalha humanitária e têm demonstrado disposição e bravura sem precedentes.





A condição especial na locação de carros da Localiza Hertz será comunicada a todos esses profissionais no momento da emissão da passagem no balcão das lojas GOL nos aeroportos - bilhete este que não pode ser reservado com antecedência e depende da disponibilidade de assento no voo. A reserva do carro, assim como a solicitação das milhas cedidas pela Smiles, será efetuada pela Central de Reservas 24h da Localiza Hertz, mediante cadastro prévio no programa de fidelidade e apresentação do CPF ou número Smiles. A retirada do automóvel deve ser feita dentro do prazo estabelecido: entre 23/4 e 30/5. A Companhia reitera que desde o advento da pandemia, como forma de adequação à nova e reduzida demanda, está trabalhando com uma malha aérea essencial que promove a conectividade entre as capitais brasileiras e o aeroporto de Guarulhos (GRU), um de seus principais hubs.





As milhas disponibilizadas pela Smiles podem ser utilizadas em todas as opções de resgate disponíveis na plataforma do programa de fidelidade, como, por exemplo, para abastecer os carros alugados, ou ainda em compras no Shopping Smiles, com produtos diversos. Os profissionais também podem optar por manter o saldo em sua conta Smiles, acumulando-o para uma possível viagem futura.





A GOL, a Smiles e a Localiza Hertz valorizam a disponibilidade, o talento e a coragem dos profissionais de saúde brasileiros. Juntos, somos mais fortes e voaremos mais alto!





Mais informações sobre as passagens aéreas gratuitas aos profissionais de saúde em combate à Covid-19 estão em: https://www.voegol.com.br/compromissogol?br=banner2=&of=compromissogol





A GOL LINHAS AÉREAS





A GOL Linhas Aéreas é a maior Companhia aérea do Brasil, com mais de 37 milhões de Clientes transportados por ano, e líder no segmento corporativo e de lazer. Em 19 anos de história, democratizou o transporte aéreo no país e se tornou a maior empresa de baixo custo do setor, com a melhor tarifa da América Latina. A Companhia mantém alianças estratégicas com Air France e KLM, além de disponibilizar aos Clientes 14 acordos de codeshare e 77 de interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de ser a Primeira para Todos, a GOL tem investido continuamente em produtos, serviços e atendimento para oferecer a melhor experiência de viagem aos seus passageiros. A #NovaGOL reforça esse conceito, liderando em conforto com a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; conectividade e entretenimento, oferecendo a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo grátis; o melhor programa de fidelidade do mercado – SMILES - e um atendimento ao Cliente reconhecido e premiado por diversas organizações como ANAC, Reclame Aqui e Fórum Brasileiro de Relacionamento com o Cliente. No segmento de transporte e logística de cargas, a GOLLOG possibilita a captação, distribuição e entrega de encomendas para diversas regiões do país e exterior. Internamente, a GOL tem uma equipe de mais de 16 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na segurança, valor número um da Companhia.





Sobre a Smiles





A Smiles é um programa de fidelidade com 25 anos de história e 17 milhões de participantes. A companhia tem a GOL como acionista majoritária e sua principal parceira comercial. Além da GOL, a Smiles tem parceria aérea com a American Airlines, Air France, KLM, Qatar Airways, Aerolíneas Argentinas, Etihad Airways, TAP, Alitalia, Copa Airlines, Korean Air, Air Canada, Aeroméxico, Emirates, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines, South African Airways, Air Europa e TAAG, além da companhia brasileira regional Passaredo, e mais 25 novas companhias aéreas, que juntas voam para mais de mil destinos. A Smiles tem também parceria com todos os bancos do país, administradoras de cartões de crédito, grandes redes de varejo, hotéis, locadora de carros, postos de combustível, entre outros, que garantem aos clientes uma variedade cada vez maior de acúmulo e resgate de milhas.





LOCALIZA HERTZ





Líder em seu segmento na América do Sul, a Localiza Hertz responde pelos negócios de aluguel de carros no Brasil com mais de 30% do mercado. Está presente em seis países, com uma frota de cerca de 254.404 mil veículos, distribuída por 602 agências em 396 cidades. Investe constantemente em inovações para qualificar a experiência de mobilidade de seus clientes, sendo protagonista em diversas soluções, como o Localiza FAST (jornada de locação 100% digital, incluindo a abertura do carro pelo app), Localiza Driver (solução de gestão para motoristas de aplicativo única no mundo) e Localiza Pass (pagamento automático em pedágios). Eleita a 20ª marca brasileira mais valiosa em 2019 e o melhor índice de atendimento ao cliente (NPS), de acordo com a consultoria internacional Interbrand, é reconhecida constantemente por sua excelência operacional, no atendimento ao cliente e por sua governança corporativa. Desde 2017, incorporou as operações da Hertz no território brasileiro e desenvolveu uma parceria estratégica que proporciona aos clientes um alto nível de excelência e o acesso a mais de 10 mil agências, em 2 mil cidades de 150 países com mais de 1 milhão de carros.