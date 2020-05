Cariocas se preparam para o Brasileirão e apostas aumentam atuação no certame nacional

Dentro de algumas semanas deverá começar o Campeonato Brasileiro de 2020, reunindo os 20 clubes da primeira divisão. O último campeão, o Flamengo, com seu elenco de estrelas comandadas pelo vencedor técnico português Jorge Jesus, desponta como favorito da competição, mas outros também sonham com o caneco. Caso de Palmeiras, São Paulo e Grêmio, por exemplo, que têm obtido grandes resultados. O Brasileirão certamente oferecerá ótimas possibilidades de apostas por meio de bookmakers de destaque em todo o mundo.

A forma de disputa ainda está em estudo e poderá não ser a já consagrada nos últimos anos, de turno e returno, com todos os participantes jogando entre si. Talvez a opção seja pelo antigo sistema de grupos. Mas isto está indefinido. CBF e clubes ainda entrarão num acordo.

De qualquer maneira, o Campeonato Brasileiro é tradicionalmente um dos mais disputados e difíceis do mundo. A lista de diferentes campeões nos últimos anos é impressionante: de 2005 para cá nada menos que seis clubes conseguiram levantar o cobiçado caneco.

Obviamente, um campeonato tão disputado também tem novidades, azarões e emergentes. O surpreendente Red Bull Bragantino chegou à Primeira Divisão com um elenco mediano, mas muita organização e o apoio de um grupo empresarial forte, o que poderá lhe assegurar sucesso na competição.

Entre as outras equipes do Rio de Janeiro, o tradicional Botafogo tem se preparado para tentar sair do papel de mero coadjuvante das competições nacionais ou mesmo de lutar contra o rebaixamento. A agremiação da Zona Sul está em processo de transformação em clube empresa e sua torcida já respira novos ares. Este ano o clube contratou o japonês Honda, de ótimas passagens na Europa e na seleção de seu país, e está em negociações com Yaya Touré, craque marfinense. O Botafogo ainda tem alta dívida a dar conta, mas parece vislumbrar novas perspectivas.

O Vasco da Gama ainda tem de lidar com os efeitos de más administrações anteriores e problemas para o pagamento de salários de atletas e funcionários, mas também tem se reforçado, inclusive já dispõe no elenco de jogadores estrangeiros como Fred Guarin. O mesmo pode se dizer do Fluminense. O Tricolor, sempre com uma base forte entre jogadores jovens, tem no meia Nenê, o atleta mais experiente.

Neste quadro, os apostadores cariocas já podem esperar muita disputa e a possibilidade de lances interessantes na competição. As casas de apostas já estampam com suas marcas mais da metade das camisas dos principais clubes. Em 2019 apenas sete terminaram o ano sem tais patrocínios. Flamengo, Botafogo e Vasco já têm acordos de patrocínio com empresas do ramo, que têm crescido muito. Regulamentação oficial veio no final de 2018 e próximo passo deverá ser um patrocínio master a algum grande brasileiro.

Apostas online já estão em franco crescimento em todo o mundo e não apenas envolvendo partidas de futebol. As casas do segmento oferecem muitos bônus de boas vindas, odds interessantes, além de facilidades para apostas por aparelhos móveis e comodidade.

Assim, recomendamos aos leitores cariocas e de outros estados ainda reticentes que neste Brasileirão experimentem apostar. É seguro e não se arrependerão. Sugestões de casas de apostas seguras e eficientes: Bet365 e 1xBet Brasil . Agora é só fazer seu lance!