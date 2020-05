Instituições de saúde do RN firmam parceria com Elsevier para acesso gratuito a soluções tecnológicas no combate à Covid-19

Para munir os profissionais de saúde com informações que auxiliam no combate à Covid-19, a Elsevier desenvolveu iniciativas direcionadas para as equipes médicas e de enfermagem. Entre as soluções disponíveis está o acesso gratuito ao ClinicalKey para todas as instituições de saúde que tiverem interesse e ainda não sejam assinantes desse serviço.









Usando como base os padrões mais recentes de atendimento, os dados baseados em evidência determinam o diagnóstico, colaboram com a realização de planos de tratamento e ajudam os profissionais de saúde a tomar as melhores decisões possíveis, ajudando na prestação de um melhor atendimento com o fornecimento de respostas rápidas e críveis.

Hospitais Universitários ligados à UFRN

Um dos pioneiros na utilização do acesso gratuito ao ClinicalKey é a rede de Hospitais Universitários Onofre Lopes, Ana Bezerra e a Maternidade Escola Januário Cicco, todos ligados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e à Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Médicos, residentes, equipes multidisciplinares e alunos da UFRN que atuam nos hospitais têm acesso à Solução de Apoio à Decisão Clínica da Elsevier, que funciona como mecanismo de referência médica realizada por meio de um banco de dados com conteúdos científicos publicados pela Elsevier.





Liga contra o câncer

Através do convênio, a instituição passará a ter acesso total à plataforma ClinicalKey, um banco de dados projetado com conteúdo científico de ponta, que reúne vídeos, planos de cuidado, alertas clínicos e outras informações produzidas por profissionais especializados de todo o mundo com base nas mais recentes pesquisas e evidências, direcionados para as equipes médicas e de enfermagem publicados pela Elsevier.

A parceria ganha ainda mais relevância diante do momento de crise mundial fruto da pandemia de Covid-19, uma vez que os profissionais da instituição poderão se adaptar rapidamente às práticas mais recentes e permanecer na vanguarda para obter os melhores resultados possíveis.

"Com a parceria, a Liga passa a ter acesso à maior biblioteca médica digital da Elservier, permitindo a atualização constante do nosso corpo clínico, da equipe multidisciplinar e de residentes. Servirá também de base para o desenvolvimento de novos projetos de pesquisa e será uma fonte sólida de informações científicas, ajudando nas decisões necessárias na nossa prática assistencial", afirma Edilmar de Moura Santos, Coordenador de Ensino e Pesquisa da Liga.

ClinicakKey é um mecanismo de busca de dados clínicos que pensa e trabalha da mesma maneira os profissionais de saúde, fazendo com que seja mais fácil encontrar e aplicar o conhecimento necessário. http://www.elsevier.com/pt-br/solutions/clinicalkey

Sobre a Elsevier

A Elsevier é uma empresa global de informação analítica que ajuda instituições e profissionais a progredir na ciência e cuidados avançados com saúde e melhorar a performance para benefício da humanidade. Elsevier fornece soluções digitais e ferramentas nas áreas de gestão de pesquisa estratégica, R&D (Research & Development), performance, suporte para decisão clínica e educação profissional, incluindo ScientDirect, Scopus, ClinicalKey e Order Sets. A empresa pública mais de 2.500 publicações digitais, incluindo The Lancet e Cell, mais de 35.000 e-books, títulos e muitos trabalhos de referência, como Gray’s Anatomy. Faz parte do RELX Group, um provedor mundial de informação e análise para profissionais e instituições de diversas áreas da indústria. www.elsevier.com