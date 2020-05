Hoje completa 1 ano da partida do Gabriel Diniz e, além da tristeza, uma pergunta fica no ar: como seria uma live do GD em época de Pandemia caso o cantor estivesse vivo. O perfil dele no instagram continua mais ativo que nunca e em abril fez uma postagem, especial.







Abaixo você a reportagem que foi ao ar no Canal Diário Potiguar um ano atrás.



Coloque clique na logo e se inscreva no Canal Diário Potiguar