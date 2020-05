Serviços de saúde seguem funcionando em shopping

Natal Shopping mantém abertas clínicas cujos serviços são considerados essenciais





Em meio à pandemia do novo coronavírus manter a saúde em dia é ainda mais fundamental e, para garantir o acesso dos clientes que necessitam de acompanhamento especializado, o Natal Shopping mantém os serviços das clínicas que prestam serviços classificados como essenciais. A decisão segue o Decreto Estadual nº 29.583, de 1º de abril de 2020, que consolida as medidas de saúde para o enfrentamento da Covid-19 no Rio Grande do Norte. A determinação libera o funcionamento dos serviços de assistência médico-hospitalar.





Um desses serviços é o Instituto de Oftalmologia Marco Rey (IOMR), que segue com o atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. A orientação do estabelecimento é de que o cliente só vá à consulta - previamente agendada - acompanhado por no máximo uma pessoa, em caso de necessidade. E informa que as consultas estão com o tempo ampliado devido à higienização dos consultórios, por isso, o paciente deve chegar 30 minutos antes.





De acordo com o administrador do IOMR, Guilherme de Faria, estão sendo seguidas todas as diretrizes para assegurar o bem-estar dos pacientes. “Estamos tomando todos os cuidados com a limpeza e higienização dos consultórios e também atendemos a um número reduzido de pacientes para evitar aglomerações. A nossa orientação é que a consulta seja adiada se não for urgente, e se a pessoa está em algum grupo de risco ou não se sente disposta, pode realizar o exame por meio da telemedicina”, explica.





Outro serviço que está em funcionamento no Natal Shopping é a assistência médica Liv Saúde, atendendo aos seus segurados de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, também com horário marcado. O acesso está sendo pelo Estacionamento VIP. O paciente deve se identificar à segurança na entrada do empreendimento. Para atender a esses clientes, o Natal Shopping segue com medidas rigorosas de higienização das áreas comuns.





Por Willen Benigno Moura