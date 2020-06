Agricultor de 47 anos com suspeita de Coronavírus morre no em Mossoró

Jair Antônio de Araújo tinha 47 anos de idade e estava internado no Hospital São Luiz em Mossoró há 04 dias. Ele passou mal em casa no Sitio Riacho do Prato, de sua propriedade no município de Angicos. Foi levado para o hospital da cidade e com suspeita de Coronavírus, foi transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva, no Hospital São Luiz em Mossoró e não resistiu.



O hospital aguarda o resultado definitivo, que deverá aponta se Jair Araújo morreu mesmo de Covid-19 ou não. O exame deverá sair até a próxima semana, mas a “Declaração de Óbito” fornecida pelo hospital São Luiz aponta “Suspeita” para Coronavírus.

Segundo informações da família, os médicos de Angicos que fizeram os primeiros atendimentos informaram que Jair Araújo estava com parte do funcionamento do aparelho respiratório comprometida, mas todos os exames feitos na cidade de Angicos deram negativos para o Covid-19.

Jair ainda se recuperava de uma infecção muito grave e no final do ano passado passou mais de 30 dias hospitalizado em Mossoró. Segundo informações da família, ele recebeu a informação da equipe medica que a doença poderia volta e muito mais agressiva, com danos em todos os órgãos, principalmente o aparelho respiratório.

O corpo do agricultor/fa zendeiro Jair Araújo saiu de Mossoró no final da manhã e deverá ser sepultado na cidade de Jucurutu.

A imagem mostra Jair no Tarcisio Maia em Mossoró quando foi hospitalizado em agosto do ano passado

Com informações de "O Câmera"