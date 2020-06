ALE Combustíveis viabiliza atendimento inédito por telemedicina a pessoas carentes

Empresa está investindo cerca de R$ 3 milhões em iniciativas assistenciais no Brasil, sendo aproximadamente R$ 1 milhão no Rio Grande do Norte; doações à ONG Ação da Cidadania, criada pelo sociólogo Betinho de Souza, foram ampliadas para beneficiar comunidades no estado.





Para auxiliar a população do Rio Grande do Norte, seriamente impactada pelo aumento de casos de Covid-19, a ALE Combustíveis, sediada em Natal (RN), está empenhada na promoção de iniciativas solidárias, inclusive para aliviar o sistema público de saúde que entrou em colapso. As doações da companhia, que já somam aproximadamente R$ 3 milhões –sendo cerca de R$ 1 milhão para o Rio Grande do Norte–, estão focadas na ampliação do atendimento por telemedicina a comunidades carentes e na distribuição de cestas básicas a famílias em vulnerabilidade social.

Neste mês, a companhia fez doações para o SAS Brasil levar o atendimento, por telemedicina, à população carente em Natal. Até então, esse tipo de consulta médica não estava disponível no Nordeste. O objetivo da instituição é contribuir para que as pessoas possam ir ao hospital somente se realmente houver a necessidade. A doação da ALE vai viabilizar a implantação da primeira base do SAS Brasil no Nordeste e possibilitar a realização de 9 mil teleconsultas, durante três meses, em Natal e região metropolitana. O SAS Brasil possui, atualmente, uma rede com cerca de 200 pessoas, entre médicos, psicólogos e profissionais voluntários.





Para a solicitação da teleconsulta, é divulgado um número de telefone de WhatsApp por meio de panfletagem e faixas nas regiões atendidas. A pessoa que necessita de atendimento médico solicita a marcação de consulta e a equipe da instituição realiza uma triagem com o paciente. Posteriormente, é enviando um link para a videoconferência com o médico, que avalia o quadro clínico e emite receitas pelo sistema eletrônico, se necessário. Em alguns casos, sob orientação médica, a equipe de campo leva equipamento para medir os sinais vitais do paciente. Caso seja constatado que ele precisa ser monitorado, a instituição empresta oxímetros, para que o paciente possa medir o nível de oxigenação do sangue. Para pessoas que não têm acesso à internet ou que não estão familiarizadas com a tecnologia, a equipe do SAS Brasil vai até o paciente e leva equipamento próprio para viabilizar a videoconferência com o médico. A marcação de consultas terá início na próxima quarta-feira, 24 de junho.





Segundo Sávio Mourão, diretor do SAS Brasil, 96% das teleconsultas possuem resolutividade pela videoconferência, não sendo necessário o encaminhamento do paciente ao sistema público de saúde. “Temos observado que, nos locais onde atuamos, os postos de saúde têm ficados vazios, muito em função da alta taxa de resolução pelo teleatendimento. Além disso, em função da pandemia de Covid-19, muitas pessoas estão receosas de ir ao posto de saúde e acabam vivenciando as dores em casa. Quando o paciente vai para o hospital, em alguns casos, já está em condição debilitada. Nosso sistema proporciona o atendimento na hora certa e desafoga o sistema público de saúde, que já tem sofrido com as altas taxas de ocupação em função do atendimento à Covid-19”, declara.





O Rio Grande do Norte está entre os estados com grande número de infectados pela Covid-19, sendo que Natal já registra colapso no sistema público de saúde. Para a diretora do SAS Brasil, a médica e coordenadora de Saúde Adriana Mallet, a doação da ALE é muito importante para a expansão da iniciativa. “Vamos atingir uma região que está precisando muito de apoio, com hospitais lotados em função do atendimento a pacientes com Covid-19. A telemedicina é uma alternativa que minimiza a ida das pessoas ao hospital, principalmente no sistema público de saúde, que está próximo do colapso em muitas cidades”, afirma.





Doação de cestas básicas no Rio Grande do Norte





Outra iniciativa importante da ALE é direcionada ao combate à fome. Nesta semana, a empresa ampliou as doações para a ONG Ação da Cidadania, criada pelo sociólogo Betinho de Souza. O recurso será destinado à aquisição de cestas básicas para comunidades com os maiores índices de pobreza no Rio Grande do Norte. Em maio, a companhia havia doado R$ 1 milhão, valor que foi convertido em cestas básicas para moradores de comunidades de baixa renda no Nordeste e em Minas Gerais.





"Com mais essa iniciativa robusta da ALE, vamos aumentar bastante nossa atuação no Rio Grande do Norte, estado que está passando por um momento dramático devido aos impactos da pandemia", afirma o diretor-executivo da Ação da Cidadania, Rodrigo "Kiko" Afonso. Segundo ele, as cestas básicas serão entregues, neste mês, a cerca de 5 mil famílias carentes na região metropolitana de Natal. "Ficamos muito felizes em sermos parceiros de uma empresa com tamanho envolvimento social com o Nordeste; são poucas que agem assim no Brasil", ressalta.





Em abril, a ALE doou 40 mil litros de álcool líquido a 70 graus para o Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Saúde. A iniciativa, promovida em parceria com a indústria Ster Bom, beneficiou moradores de comunidades de baixa renda em Natal e outras cidades do estado.





Segundo o presidente do Conselho de Administração da ALE, Marcelo Alecrim, o Rio Grande do Norte faz parte da história da companhia e apoiar essas comunidades é uma retribuição do acolhimento do povo potiguar. “O Rio Grande do Norte é a nossa casa, onde nós nascemos e nos desenvolvemos para ganhar a abrangência nacional. Estamos vivendo um grande desafio e temos visto de perto o sofrimento dessas famílias carentes, que tanto precisam do nosso apoio para prover a subsistência. Nossas doações são um agradecimento a esse estado, que tanto nos apoiou ao longo de nossa história”, declara.





Ele conta que as iniciativas da ALE também têm motivado colaboradores da empresa a participar de campanhas de doação de alimentos. Além disso, todas as cestas entregues pela Ação da Cidadania serão acompanhadas de cartas escritas por colaboradores da ALE.





