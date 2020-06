Hospital Belarmina Monte de São Gonçalo recebe respiradores dos Hospitais São Camilo de SP e CE

O Hospital Belarmina Monte, de São Gonçalo do Amarante (RN), acaba de receber nove respiradores emprestados pelos Hospitais São Camilo – SP e Hospital Cura D’ars – São Camilo de Fortaleza (CE), com o objetivo de contribuir para o tratamento dos pacientes com Covid-19 internados na unidade hospitalar. Os equipamentos ficarão à disposição do Hospital até o fim da pandemia.





Imagem: G1 e Divulgação

Com mais de 40 hospitais no Brasil, entre próprios e públicos geridos pelos Religiosos Camilianos, a entidade tem se empenhado em atender os pacientes com Covid-19 da melhor forma possível, neste momento bastante desafiador para as unidades de Saúde, e também disponibilizou uma equipe multiprofissional para estudar as necessidades emergenciais de cada hospital, estabelecendo protocolos e treinamentos a fim de otimizar as estruturas disponíveis, recursos humanos e suprimentos.

Os Hospitais São Camilo - SP e Cura D’ars – São Camilo – CE pertencem à Sociedade Beneficente São Camilo, que administra o Hospital Belarmina Monte desde 2008.

Vale destacar que a infraestrutura para a instalação de uma UTI com 10 leitos no Hospital Belarmina Monte foi possível devido ao repasse do valor total de R$ 1.245.136,70 feito pelo Governo Federal ao Hospital, por meio da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante. Esse montante foi dividido em duas fases detalhadas em Planos de Trabalho distintos no valor de R$ 202.313,97 e R$ 1.042.822,73.

A verba do Governo Federal é proveniente da Lei 13.995, que dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos hospitais filantrópicos e às santas casas, para que possam atuar no combate à pandemia da Covid-19.

Editor de Saúde local: Willen Benigno de Moura