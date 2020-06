Busch Gardens Tampa Bay celebra nascimento de bebê girafa

A equipe de zoológico do Busch Gardens tem monitorado Bea e seu filhote enquanto eles continuam desenvolvendo seus vínculos nos bastidores do parque. Quando os importantes marcos de desenvolvimentos forem alcançados nos próximos meses, Bea e seu filhote se juntarão ao restante da família de girafas que vive na planície de Serengeti, onde poderão ser vistos pelos visitantes.





O Dia Mundial das Girafas é comemorado todos os anos no dia 21 de junho para celebrar um dos animais mais populares da savana e chamar atenção para os esforços de conservação de suas populações na natureza. A girafa-reticulada é uma espécie ameaçada de extinção, com apenas cerca de 15 mil remanescentes em seu habitat natural. O número de populações caiu mais de 50% nos últimos 30 anos devivo à perda de habitat e à caça.





O novo filhote é o sucesso mais recente do Busch Gardens em sua participação no Plano de Sobrevivência de Espécies (SSP, sigla em inglês) da Associação de Zoológicos e Aquários. A missão do SSP é gerenciar as populações de espécies de forma cooperativa dentro das instalações credenciadas pela associação. Depois de uma gravidez de 15 meses, a equipe do parque está muito animada em receber o novo filhote, irmão de Binty, nascido em 2014, e Amani, em 2015. A última girafa nascida no parque foi Patty, que chegou ao Busch Gardens na véspera do dia de São Patrício em 2018.





Sobre Busch Gardens Tampa Bay





O Busch Gardens Tampa Bay pertence e é operado pelo SeaWorld Parks & Entertainment, uma das principais organizações zoológicas do mundo e líder mundial em bem-estar animal, treinamento, criação e cuidados veterinários. A companhia cuida de uma das maiores coleções de animais do continente norte-americano e ajudou a liderar avanços no cuidado de espécies em instalações zoológicas e na conservação de populações selvagens.